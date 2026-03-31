«Enfin !» : En guerre depuis longtemps, Deschamps a régalé Dugarry

Tous les deux vainqueurs de la Coupe du monde en 1998, Didier Deschamps et Christophe Dugarry sont en froid depuis de longues années. Un malaise qui ne s’est pas arrangé avec les critiques répétées de l’ancien attaquant contre le sélectionneur pour le jeu des Bleus. Mais à quelques mois de la Coupe du monde, le consultant RMC s'est enthousiasmé sur le niveau affiché par Kylian Mbappé et ses coéquipiers.
La brouille entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry, champions du monde 1998, est connue de tous. Cela fait plusieurs années que les deux anciens coéquipiers de l’équipe de France sont en froid, et une réconciliation n’est pas proche de voir le jour. « Cela n'arrivera jamais, lançait Dugarry en avril 2025 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. On ne s'appréciait pas en tant que joueurs, mais il s'est mis en colère parce que je lui reprochais de ne pas avoir emmené Benzema au Championnat d'Europe 2016. Et avec Didier, on est soit avec lui, soit contre lui ».
« Ce que l’on a vu c’est quand même super encourageant, super prometteur »
Consultant depuis de longues années, Christophe Dugarry a également eu l’occasion de critiquer Didier Deschamps pour le jeu de l’équipe de France, mais à quelques mois du début de la Coupe du monde 2026, l’ancien attaquant des Bleus s’est avoué séduit par les prestations contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1). « Moi j’ai envie de m’enflammer. Que moi je m’enflamme, ce n’est pas grave et ça n’a aucun impact sur l’équipe. Mais qu’eux s’enflamment, à mon avis ce n’est pas la bonne idée ou la meilleure solution. S’enflammer ça n’a jamais rien apporté de plus sinon de satisfaire ton ego. Le but est de gagner la Coupe du monde et pas d’arriver en étant les plus beaux et les plus forts avant puis de ne pas être capable d’assumer, a confié Dugarry dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC. Mais après il y a une réalité, il faut se satisfaire de ce que l’on a vu. Et ce que l’on a vu c’est quand même super encourageant, super prometteur. »
« Enfin, je me régale à voir jouer cette équipe de France »
« Enfin, je me régale à voir jouer cette équipe de France, a enchaîné Christophe Dugarry. Je suis assez d’accord avec le monde du football qui dit que cette équipe de France a des joueurs à foison, en veux-tu en voilà. Je pense qu’individuellement on est la meilleure nation. On a les meilleurs joueurs si on prend un effectif de 20, 25 ou 26 joueurs. Je pense que l’on a les meilleurs joueurs. Ce que l’on n’avait pas de meilleur, c’est au niveau du collectif. Je pense qu’au niveau du collectif on pouvait s’améliorer. Et là, ces individualités commencent à trouver une forme d’alchimie, il y a un plaisir qui se dégage à les voir jouer, à les voir jouer ensemble et courir ensemble. Il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de jaillir de cette équipe et qui est super intéressant et donne vraiment beaucoup d’optimisme. »
De quoi rendre Christophe Dugarry confiant pour le Mondial à venir : « Moi j’y crois, sincèrement, j’y crois de plus en plus. Si on devait s’inquiéter de cette équipe de France, que faudrait-il dire du Brésil ou de la Colombie? Parce que pour le coup, eux étaient catastrophiques ».