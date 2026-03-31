«Enfin !» : En guerre depuis longtemps, Deschamps a régalé Dugarry

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tous les deux vainqueurs de la Coupe du monde en 1998, Didier Deschamps et Christophe Dugarry sont en froid depuis de longues années. Un malaise qui ne s’est pas arrangé avec les critiques répétées de l’ancien attaquant contre le sélectionneur pour le jeu des Bleus. Mais à quelques mois de la Coupe du monde, le consultant RMC s'est enthousiasmé sur le niveau affiché par Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

La brouille entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry, champions du monde 1998, est connue de tous. Cela fait plusieurs années que les deux anciens coéquipiers de l’équipe de France sont en froid, et une réconciliation n’est pas proche de voir le jour. « Cela n'arrivera jamais, lançait Dugarry en avril 2025 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. On ne s'appréciait pas en tant que joueurs, mais il s'est mis en colère parce que je lui reprochais de ne pas avoir emmené Benzema au Championnat d'Europe 2016. Et avec Didier, on est soit avec lui, soit contre lui ».

Mercato - OM : Didier Deschamps pour remplacer Habib Beye ? Un célèbre consultant y croit... https://t.co/InovdRezpi — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Ce que l’on a vu c’est quand même super encourageant, super prometteur » Consultant depuis de longues années, Christophe Dugarry a également eu l’occasion de critiquer Didier Deschamps pour le jeu de l’équipe de France, mais à quelques mois du début de la Coupe du monde 2026, l’ancien attaquant des Bleus s’est avoué séduit par les prestations contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1). « Moi j’ai envie de m’enflammer. Que moi je m’enflamme, ce n’est pas grave et ça n’a aucun impact sur l’équipe. Mais qu’eux s’enflamment, à mon avis ce n’est pas la bonne idée ou la meilleure solution. S’enflammer ça n’a jamais rien apporté de plus sinon de satisfaire ton ego. Le but est de gagner la Coupe du monde et pas d’arriver en étant les plus beaux et les plus forts avant puis de ne pas être capable d’assumer, a confié Dugarry dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC. Mais après il y a une réalité, il faut se satisfaire de ce que l’on a vu. Et ce que l’on a vu c’est quand même super encourageant, super prometteur. »