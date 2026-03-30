«Va falloir se réveiller» : L’avertissement lancé à un joueur de l’équipe de France, «sa place à la Coupe du monde n'est pas assurée»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire en amical face à la Colombie (3-1) dimanche, Didier Deschamps a indiqué qu’une « bonne vingtaine » des joueurs présents lors de ce rassemblement devraient également l’être cet été à la Coupe du monde 2026. Toutefois, selon un observateur, l’un d’eux va devoir se réveiller s’il veut vraiment garder sa place en équipe de France.

Trois jours après sa victoire de prestige face au Brésil (2-1), l’équipe de France s’est également imposée contre la Colombie (3-1) dimanche. Didier Deschamps va maintenant pouvoir commencer à composer sa liste pour la Coupe du monde 2026, qui ne devrait pas être très différente de celle-ci. « Il y a beaucoup de postulants, mais une bonne vingtaine des joueurs présents, s'il n'y a pas de soucis physiques, seront là », a indiqué le sélectionneur des Bleus.

"𝘑𝘦 𝘤𝘳𝘰𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘭𝘦𝘻 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘢̀ 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘩𝘢𝘪𝘯𝘦"



La causerie du sélectionneur pour clôturer ce rassemblement aux États-Unis 💬🇺🇸 pic.twitter.com/ZFirm7A5vi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 30, 2026

« Va falloir se réveiller et répondre à deux-trois questions sur la suite de ta carrière en équipe de France » Didier Deschamps a beaucoup fait tourner contre la Colombie, mais Eduardo Camavinga, qui n’avait pas joué face au Brésil, était tout de même sur le banc au coup d’envoi. Entré à 25 minutes de la fin de la rencontre, le milieu de terrain du Real Madrid est loin d’avoir convaincu Walid Acherchour. « À un moment donné, faut enlever les mains du slip. Il va falloir nous dire si tu te réveilles ou si tu veux dormir jusqu’à la fin de sa carrière en équipe de France. T'étais devant dans la queue mais aujourd'hui tu te fais doubler par des mecs qui ont des fast pass. Les Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, N’Golo Kanté, Thuram, Tchouameni je n’en parle même pas, qui est arrivé après toi au Real Madrid. Eduardo, va falloir se réveiller et répondre à deux-trois questions sur la suite de ta carrière en équipe de France », a-t-il déclaré sur le plateau du Winamax FC.