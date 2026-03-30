Équipe de France - Deschamps : «La meilleure des nouvelles» annoncée avant Zidane !

Pierrick Levallet

Sur cette trêve internationale, l’équipe de France a montré un visage convaincant avant la Coupe du monde 2026. Le jeu déployé par les hommes de Didier Deschamps a été plus que satisfaisant. Pour sa dernière compétition avant que Zinédine Zidane ne prenne sa place, le sélectionneur des Bleus prépare peut-être quelque chose de grandiose aux Etats-Unis.

L’équipe de France a été convaincante sur ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2026. Avec des victoires contre le Brésil et la Colombie, les Bleus ont fait le plein de confiance. Le jeu déployé par les hommes de Didier Deschamps a été bien différent des derniers mois. Avant que Zinédine Zidane ne prenne potentiellement sa place sur le banc tricolore, le sélectionneur des Bleus préparerait peut-être quelque chose de grandiose pour sa dernière compétition à la tête de la sélection française.

«Je préfère mourir» : Voilà ce que Zinedine Zidane ne fera jamais de sa vie ! https://t.co/G8MBnWHirl — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

«On voit des joueurs souriants» « On sent qu’il se passe quelque chose. On voit des joueurs souriants. J’aime voir Mbappé, Dembélé et Olise morts de rire sur le banc. J’aime Mbappé, quand son but est refusé pour hors-jeu, qu’il va taper dans la main d’un gamin puis va faire l’accolade avec le juge de touche. On a l’impression que cette équipe prend du plaisir » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.