L'équipe de France sur TF1, c'est moins bien que face au Brésil !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le match de l'équipe de France face à la Colombie était diffusé sur TF1. Alors que les coéquipiers de Désiré Doué, auteur d'un doublé, se sont imposés, l'une des interrogations était bien évidemment de savoir quelle serait l'audience de cette affiche. Et voilà qu'on sait désormais combien a réuni le match des Bleus.

Après le Brésil, c'est donc la Colombie qui se dressait sur la route de l'équipe de France à l'occasion de cette tournée du mois de mars aux Etats-Unis. Ce dimanche soir, les deux équipes se sont ainsi affrontées dans l'enceinte de la franchise NFL des Washington Commanders. Grâce à un doublé de Désiré Doué et une réalisation de Marcus Thuram, les Bleus se sont imposés (3-1), enregistrant un deuxième succès lors de cette tournée après avoir triomphé du Brésil.

Rayan Cherki : Le problème de comportement dénoncé sur RMC ! https://t.co/jfilLyrgt2 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Une audience en baisse pour le deuxième match Il y avait d'ailleurs un peu de monde devant sa télévision pour voir ce match de l'équipe de France face à la Colombie. Selon les chiffres communiqués par Médiamétrie, l'audience de ce dimanche soir sur TF1 était de 4,7 millions de téléspectateurs. Un score d'ailleurs inférieur qu'on avait pu voir pour le match entre la France et le Brésil. En effet, jeudi dimanche, ça avait atteint les 5,05 millions de téléspectateurs.