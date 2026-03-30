L'équipe de France sur TF1, c'est moins bien que face au Brésil !

Ce dimanche soir, le match de l'équipe de France face à la Colombie était diffusé sur TF1. Alors que les coéquipiers de Désiré Doué, auteur d'un doublé, se sont imposés, l'une des interrogations était bien évidemment de savoir quelle serait l'audience de cette affiche. Et voilà qu'on sait désormais combien a réuni le match des Bleus.
Après le Brésil, c'est donc la Colombie qui se dressait sur la route de l'équipe de France à l'occasion de cette tournée du mois de mars aux Etats-Unis. Ce dimanche soir, les deux équipes se sont ainsi affrontées dans l'enceinte de la franchise NFL des Washington Commanders. Grâce à un doublé de Désiré Doué et une réalisation de Marcus Thuram, les Bleus se sont imposés (3-1), enregistrant un deuxième succès lors de cette tournée après avoir triomphé du Brésil.
Une audience en baisse pour le deuxième match
Il y avait d'ailleurs un peu de monde devant sa télévision pour voir ce match de l'équipe de France face à la Colombie. Selon les chiffres communiqués par Médiamétrie, l'audience de ce dimanche soir sur TF1 était de 4,7 millions de téléspectateurs. Un score d'ailleurs inférieur qu'on avait pu voir pour le match entre la France et le Brésil. En effet, jeudi dimanche, ça avait atteint les 5,05 millions de téléspectateurs.
Un bilan « très positif » pour Deschamps
L'équipe de France a donc fini cette tournée du mois de mars avec deux victoires en deux matchs. De quoi faire dire à Didier Deschamps à la suite de la victoire contre la Colombie : « Quel est le bilan de cette tournée ? Très positif par rapport aux deux matches (après le Brésil, 2-1). Face à deux belles équipes. Ce n'avait pas grand-chose à voir avec deux matches amicaux. Avec beaucoup d'agressivité, de répondant. Le onze a montré beaucoup de qualité. Deux bonnes répétitions. On ne va pas se voir plus beau qu'on est. Les joueurs ont tous mis à profit leur temps de jeu. Ça nous amènera des éléments pour la liste ».