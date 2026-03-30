Rayan Cherki : Le problème de comportement dénoncé sur RMC !

Pierrick Levallet

Ce dimanche soir, Didier Deschamps a donné une chance à Rayan Cherki de s’exprimer. Le milieu offensif de Manchester City était titulaire lors de la victoire de l’équipe de France contre la Colombie (1-3). Certaines attitudes du joueur de 22 ans ont toutefois été pointées du doigt sur les antennes de RMC.

Le contrat a été rempli pour l’équipe de France lors de ce rassemblement du mois de mars. Les Bleus sont repartis des Etats-Unis avec deux victoires contre le Brésil et la Colombie. Rayan Cherki était d’ailleurs titulaire ce dimanche soir. Et malgré sa bonne performance ce dimanche soir, certaines attitudes du milieu offensif de Manchester City ont été pointées du doigt sur les antennes de RMC.

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«Il y a certaines choses qui doivent changer» « Cherki ? Il peut tenter certaines choses et quand ça va passer, on ne va rien lui dire. Ses attitudes qu’il a, je pense qu’il faut le prendre différemment. Quand on le voit de l’extérieur, c’est pas forcément beau à voir. Mais c’est quelqu’un qui a envie de bien faire, d’avoir le ballon et de montrer... Un joueur comme ça, j’aime. Mais il y a certaines choses qui doivent changer. Ses petits gestes là [quand il lève les bras lorsqu’il n’est pas servi], ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas avoir un joueur parfait, ‘ah ok, tu ne me sers pas, je fais rien’. Il a de la personnalité, il a envie d’avoir le ballon. Ça ne veut pas dire qu’il en veut à la mort à son coéquipier, c’est juste que ‘la prochaine fois, essaye de me la mettre’ et c’est comme ça » a confié Samuel Umtiti au micro de l’After Foot.