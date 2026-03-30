Kylian Mbappé : Les deux séquences à la télévision qui font vibrer ce célèbre consultant !

Pierrick Levallet

De retour de blessure avec le Real Madrid juste avant la trêve internationale, Kylian Mbappé a eu droit à du temps de jeu avec l’équipe de France. Titulaire contre le Brésil, le capitaine des Bleus est entré en jeu contre la Colombie ce dimanche soir. Et deux séquences en particulier ont fait vibrer un célèbre consultant.

Kylian Mbappé est revenu de blessure juste à temps pour la trêve internationale. Après avoir disputé quelques minutes avec le Real Madrid avant son départ pour les Etats-Unis, le capitaine de l’équipe de France a eu droit à du temps de jeu sous les ordres de Didier Deschamps. L’attaquant de 27 ans était titulaire lors de la victoire face au Brésil (1-2) et est entré en cours de jeu contre la Colombie ce dimanche soir (1-3). Deux séquences en particulier avec le champion du monde 2018 ont d’ailleurs fait vibrer un certain Pierre Ménès.

Dembélé, Mbappé et Olise : Le mystère que tout le monde veut élucider après cette séquence qui fait le buzz https://t.co/B9kgJJXuKb — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

«On a l’impression que cette équipe prend du plaisir» « On sent qu’il se passe quelque chose. On voit des joueurs souriants. J’aime voir Mbappé, Dembélé et Olise morts de rire sur le banc. J’aime Mbappé, quand son but est refusé pour hors-jeu, qu’il va taper dans la main d’un gamin puis va faire l’accolade avec le juge de touche. On a l’impression que cette équipe prend du plaisir » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.