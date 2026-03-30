«Deschamps ne voudra pas s’en passer» : Un joueur de l’équipe de France a bluffé ce journaliste (et son nom risque de vous surprendre)

Pierrick Levallet

Pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a pu faire le plein de confiance. Les Bleus se sont imposés contre le Brésil puis face à la Colombie. Un joueur tricolore a d’ailleurs bluffé un journaliste ce dimanche soir par ce qu’il proposait sur le terrain.

L’équipe de France a pu faire le plein de confiance lors de ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2026. Après leur victoire contre le Brésil (1-2), les Bleus se sont imposés face à la Colombie ce dimanche soir (1-3). Certains joueurs ont pu marquer des points auprès de Didier Deschamps à quelques mois du Mondial aux Etats-Unis. Un nom décrié ces derniers temps a notamment bluffé un journaliste, qui estime qu’il s’est rendu indispensable pour le sélectionneur de l’équipe de France.

Dembélé, Mbappé et Olise : Le mystère que tout le monde veut élucider après cette séquence qui fait le buzz https://t.co/B9kgJJXuKb — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

«Il fait ce que personne en équipe de France ne fait» « Sur les deux premiers buts, il y a un truc que fait Marcus Thuram que personne en équipe de France ne fait, c’est de venir décrocher pour récupérer les deux magnifiques relances de Lacroix. Thuram, ce n’était pas juste ‘Je récupère le ballon et je mets le cul en arrière’ mais ‘je dévie en première intention’. Plus que son but où le centre d’Akliouche est magnifique, c’est surtout sur ce profil là [qu’il a impressionné]. Et Deschamps ne voudra pas s’en passer » a ainsi expliqué Felix Rouah sur le plateau de L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.