Rayan Cherki : Un célèbre journaliste monte au créneau sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Auteur d’une plutôt bonne prestation contre la Colombie ce dimanche soir avec l’équipe de France (1-3), Rayan Cherki suscite le débat. Le milieu offensif de Manchester City ne fait visiblement pas encore l’unanimité. Un célèbre journaliste est alors monté au créneau sur les réseaux sociaux pour le joueur de 22 ans.

Titulaire contre la Colombie ce dimanche soir (1-3), Rayan Cherki a réalisé une prestation plutôt aboutie avec l’équipe de France. Le milieu offensif de Manchester City était dans tous les bons coups et a provoqué de nombreuses fautes. Mais malgré cela, l’ancien de l’OL continue de susciter le débat. Le joueur de 22 ans ne fait visiblement pas encore l’unanimité. Un célèbre journaliste est alors monté au créneau sur les réseaux sociaux.

Il veut succéder à une star du PSG : Rayan Cherki dévoile son grand rêve ! https://t.co/0lt0svX9gy — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

«On est sur de l'orfèvrerie» « Je vois que Cherki fait encore débat. C'est déjà l'histoire de sa carrière... Sa passe en une touche pour Thuram, on est sur de l'orfèvrerie. Froidement » a lancé Nabil Djellit sur son compte X. Pour le journaliste, il n’y a pas débat : Rayan Cherki était l’un des meilleurs sur le terrain contre la Colombie. Le joueur de Manchester City a peut-être gagné des points aux yeux de Didier Deschamps ce dimanche soir avec sa belle performance.