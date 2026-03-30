Ça chauffe entre deux joueurs de l'équipe de France ? La réponse cash de Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l'équipe de France a donc clôturé sa trêve internationale avec une deuxième victoire en deux matchs. Les joueurs de Didier Deschamps se sont imposés contre la Colombie (3-1). Malgré ce succès, on a pu voir quelques scènes de tension entre joueurs français. De quoi faire réagir le sélectionneur à la fin du match.

Malgré un large remaniement de l'effectif, l'équipe de France s'est imposée ce dimanche soir. Après le Brésil, c'est la Colombie qui a subi les foudres des joueurs de Didier Deschamps (3-1). Désiré Doué, auteur d'un doublé, et Marcus Thuram ont ainsi permis le succès des Bleus. Si le match était amical, ça n'a pas empêché la tension d'être présente, y compris entre les joueurs de l'équipe de France.

PSG - Un joueur de l’équipe de France avait un salaire dérisoire : «J'ai dû finir à 1 500 euros par mois» https://t.co/oOx4aXTVla — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Un pseudo épisode » C'est ainsi qu'on a pu assister à une petite chamaillerie entre Lucas Digne et Rayan Cherki. En effet, les deux internationaux français se sont disputés pour tirer un coup à l'entrée de la surface et c'est finalement le défenseur d'Aston Villa qui a eu gain de cause. Au terme de la rencontre, Didier Deschamps a été interrogé sur cette scène. Rapporté par L'Equipe, le sélectionneur a alors confié : « L'échange Cherki/Digne sur le coup franc ? Si vous voulez un os à ranger, prenez celui-là, c'est un pseudo épisode, dix secondes après, on passe à autre chose ».