«Ça me fout les boules» : La décision de Deschamps qui le fait «disjoncter» sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Le contrat a été rempli pour l’équipe de France sur ce rassemblement, le dernier avant la Coupe du monde. Didier Deschamps y voit donc un peu plus clair sur les joueurs qu’il emmènera avec lui au Mondial aux Etats-Unis cet été. Et une potentielle décision du sélectionneur des Bleus n’a pas manqué d’agacer un consultant sur La Chaîne L’Equipe.

Sur le plan sportif, on peut dire que ce rassemblement du mois de mars est une réussite pour l’équipe de France. A quelques mois de la Coupe du monde, les Bleus se sont imposés face au Brésil (1-2) puis face à la Colombie (1-3). Didier Deschamps a pu y voir plus clair concernant le groupe qu’il convoquera pour le Mondial aux Etats-Unis cet été. Et la potentielle présence de deux joueurs dans l’effectif n’a pas manqué d’agacer sur La Chaîne L’Equipe.

Didier Deschamps : Cette proposition de Pierre Ménès qu’il a acceptée, «il m'a dit qu'il était surpris» https://t.co/8rbIR1kvK3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«Il faut être sérieux quand même» « Donc les deux Hernandez iront à la Coupe du monde ? Bah alors franchement... Ça me fout les boules ! Mais il faut être sérieux quand même, tu vas à la Coupe du monde bordel, tu ne vas pas à une commission de quartier. Ça m’énerve, ça me fait disjoncter ! Qui je prends ? Je ne prends certainement pas les deux en tout cas » a pesté Olivier Rouyer sur le plateau de L’Equipe du Soir.