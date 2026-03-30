Rayan Cherki : Le rendez-vous annoncé après son accrochage en équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant du turnover de Didier Deschamps face à la Colombie, Rayan Cherki était titulaire avec l'équipe de France ce dimanche soir. Auteur d'une très belle prestation, le joueur de Manchester City s'est également fait remarquer pour s'être accroché avec un autre international français. Cherki a alors réagi après la rencontre.

Ce dimanche soir, l'équipe de France s'est donc imposée face à la Colombie (3-1). Titulaire au coup d'envoi, Rayan Cherki a fait forte impression avec les Bleus. Mais voilà qu'une scène n'a pas manqué de faire réagir. En effet, en première mi-temps, le joueur de Manchester City s'est chauffé avec Lucas Digne, son coéquipier, afin de tirer un coup-franc. Cherki a fini par se retirer et c'est le latéral d'Aston Villa qui s'en est occupé.

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« Il va venir jouer bientôt chez nous, on s'occupera de lui » Au coup de sifflet final, rapporté par RMC, Rayan Cherki est revenu sur ce moment avec Lucas Digne. C'est alors qu'il a confié dans un premier temps : « Il n’y a vraiment aucune consigne. A l’échauffement, j’en ai tiré un que j’ai magnifiquement mis. Bien sûr que j’avais envie de le tirer. Je passerai après, ce n’est pas grave ». Le joueur de Manchester City a ensuite blagué sur son prochain rendez-vous avec son compatriote, les Citizens recevront Aston Villa à la fin du mois de mai : « Si on est copains? Bien sûr. Il va venir jouer bientôt chez nous, on s'occupera de lui, ne vous inquiétez pas (sourire) ».