Deschamps : Le père d’un joueur l’interpelle pour aller en équipe de France, «il le mérite»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenant que l’équipe de France a disputé ses deux matchs amicaux aux États-Unis, face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1), Didier Deschamps va pouvoir préparer son ultime liste pour la Coupe du monde 2026. Comme il l’a fait savoir, « une bonne vingtaine » des joueurs présents lors de ce rassemblement devraient en faire partie, mais selon le père d’un joueur, son fils mériterait lui aussi d’être appelé par le sélectionneur des Bleus.

Après sa victoire contre le Brésil (2-1) jeudi, l’équipe de France a conclu sa tournée aux États-Unis par un succès face à la Colombie (3-1) dimanche. Didier Deschamps avait énormément remanié son onze pour cette rencontre et a été satisfait de ce qu’il a vu. Il aura des choix difficiles à faire afin de composer sa dernière liste en tant que sélectionneur des Bleus pour la Coupe du monde 2026. « Il y a beaucoup de postulants mais une bonne vingtaine des joueurs présents, s’il n’y a pas de soucis physiques, seront là », a-t-il indiqué.

Kylian Mbappé se laisse aller, la scène amusante avec l’équipe de France https://t.co/DifDF2QP7b — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Il mérite l’équipe de France » Cela laisse la place pour peu de changements. Ces derniers mois, beaucoup d’observateurs se sont interrogés à propos de l’absence de Corentin Tolisso. Revenu à son meilleur niveau, le capitaine de l’OL n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis l’Euro 2021, même s’il le mériterait aujourd’hui. « Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France. S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons. Quand il est revenu (à l’OL en 2022) il a eu du mal à retrouver son niveau. Mais depuis deux ans, il est très bon. Il mérite l’équipe de France. Être en équipe de France, c’est un rêve. Il l’a réalisé en étant champion du monde en 2018. Il aimerait bien y retourner », a confié son père, Vincent Tolisso, dans le podcast After Lyon de RMC.