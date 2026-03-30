Kylian Mbappé se laisse aller, la scène amusante avec l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a pris son envol… pour les Etats-Unis le temps de quelques jours pour une répétition générale avant la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet). Et il se trouve que l’aventure a été un franc succès avec deux victoires contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1). Le tout, avec quelques scènes de vie de groupe assez drôles en interne dont une avec Kylian Mbappé comme protagoniste.

Clap de fin pour la tournée de reconnaissance. La semaine dernière, l’équipe de France s’est envolée pour la cote Est des États-Unis pour y affronter le Brésil et la Colombie en amical. Une répétition moins de trois mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde en Amérique du nord. A Boston, les Bleus ont pu prendre la température dans le Four Seasons qui sera son complexe au cours du Mondial. Une bouffée d’oxygène internationale en pleine saison pour Kylian Mbappé et le groupe France.

Mbappé, Ekitike, Tchouaméni et Camavinga ont fait un basket improvisé dans le vestiaire Fidèle à ses habitudes, la Fédération française de football a dévoilé du contenu immersif et exclusif pendant cette trêve internationale. Sur FFF TV, on peut apercevoir une scène drôle dans le vestiaire de l’équipe de France dans le cadre de cette tournée dans le Nord-Est des Etats-Unis à Boston pour le Brésil (2-1) et à Washington pour le deuxième match amical contre la Colombie (3-1). Dans le pays où le basketball est une des disciplines sportives reines, Kylian Mbappé, Hugo Ekitike, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga se sont pris au jeu.