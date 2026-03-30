Un joueur du PSG fait comme Kylian Mbappé, ça risque de faire parler !

Alexis Brunet

À l’été 2024, Kylian Mbappé avait décidé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. L’attaquant tirait alors un trait sur sept années de sa vie, lui qui était arrivé en 2017 à Paris en provenance de Monaco. Le champion du monde 2018 a été imité par un joueur du champion de France et cela pourrait bien faire parler.

Jeudi soir, l’équipe de France disputait un match amical de prestige face au Brésil. Une bonne préparation pour la Coupe du monde, d’autant plus que les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 2-1 contre ceux de Carlo Ancelotti. Comme souvent, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets et c’est Hugo Ekitike qui a inscrit le deuxième but français. Bremer avait un temps redonné espoir aux Brésiliens.

🇫🇷 Désiré Doué (20 ans et 9 mois) est le plus jeune joueur à inscrire un doublé avec la France depuis Kylian Mbappé contre l'Argentine le 30 juin 2018 à la Coupe du Monde (19 ans et 6 mois). #COLFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) March 29, 2026

Une nouvelle victoire contre la Colombie Après le Brésil jeudi, l’équipe de France affrontait ce dimanche la Colombie. Les partenaires de Warren Zaïre-Emery ont signé une nouvelle victoire puisqu’ils se sont imposés 3-1. Désiré Doué a inscrit un doublé et Marcus Thuram y est aussi allé de sa réalisation. Côté colombien, c’est Jaminton Campaz qui a trouvé la faille, lui qui était entré à la 63ème minute.