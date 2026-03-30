Kylian Mbappé : Huit ans plus tard, un joueur du PSG lui succède en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec 96 sélections pour 56 buts marqués, Kylian Mbappé est à une toute petite unité du recordman Olivier Giroud. Un bilan plus que flatteur en équipe de France qui démontre la dimension statistique prise par le capitaine des Bleus. Huit années après sa performance de précocité, un joueur du PSG s’est rapproché de Mbappé…

Pendant des années, et plus précisément entre l’été 2017 et la période estivale de 2024, Kylian Mbappé a défendu les couleurs de l’équipe de France avec le costume de joueur du PSG. C’est d’ailleurs pendant cette période qu’il a su mettre en place certains records et notamment pendant deux Coupes du monde en 2018 et en 2022.

Une performance marquante de Désiré Doué, pas vue depuis un certain… Kylian Mbappé (2018) 📈💎 pic.twitter.com/cpbHgZVE6M — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 30, 2026

Kylian Mbappé rejoint par un attaquant du PSG C’était un 30 juin 2018. En 1/8ème de finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé signait son premier doublé en équipe de France, coup sur coup (4-3 contre l’Argentine). En l’espace de quatre minutes, le jeune attaquant alors âgé de 19 ans et 6 mois permettait aux Bleus de rêver plus grand jusqu’au sacre mondial quelques jours plus tard. Il aura fallu attendre un peu moins de huit ans pour qu’un autre joueur des Bleus se rapproche de cette performance signée Kylian Mbappé. Et comme ce fut déjà le cas à l’époque avec le capitaine de l’équipe de France, le joueur en question est lui aussi lié au PSG.