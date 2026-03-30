Kylian Mbappé : Huit ans plus tard, un joueur du PSG lui succède en équipe de France !

Avec 96 sélections pour 56 buts marqués, Kylian Mbappé est à une toute petite unité du recordman Olivier Giroud. Un bilan plus que flatteur en équipe de France qui démontre la dimension statistique prise par le capitaine des Bleus. Huit années après sa performance de précocité, un joueur du PSG s’est rapproché de Mbappé…
Pendant des années, et plus précisément entre l’été 2017 et la période estivale de 2024, Kylian Mbappé a défendu les couleurs de l’équipe de France avec le costume de joueur du PSG. C’est d’ailleurs pendant cette période qu’il a su mettre en place certains records et notamment pendant deux Coupes du monde en 2018 et en 2022.
Kylian Mbappé rejoint par un attaquant du PSG
C’était un 30 juin 2018. En 1/8ème de finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé signait son premier doublé en équipe de France, coup sur coup (4-3 contre l’Argentine). En l’espace de quatre minutes, le jeune attaquant alors âgé de 19 ans et 6 mois permettait aux Bleus de rêver plus grand jusqu’au sacre mondial quelques jours plus tard. Il aura fallu attendre un peu moins de huit ans pour qu’un autre joueur des Bleus se rapproche de cette performance signée Kylian Mbappé. Et comme ce fut déjà le cas à l’époque avec le capitaine de l’équipe de France, le joueur en question est lui aussi lié au PSG.
Doué, le plus jeune auteur d’un doublé depuis Mbappé en 2018
Le dimanche 29 mars 2026 restera une date importante dans l’esprit de Désiré Doué. Un an après ses premiers pas avec les Bleus, Désiré Doué a lui aussi réussi la performance d’inscrire deux buts dans un seul et unique match en équipe de France. Et ce, à 20 ans et 9 mois. Il est, comme le compte X de l’équipe de France le souligne ce lundi, le plus jeune joueur des Bleus à signer un doublé depuis Kylian Mbappé contre l’Argentine. Héritage...