Deschamps - Dugarry : Ce sujet polémique qui avait démarré leur clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps s’est senti attaqué par Christophe Dugarry il y a plusieurs années de cela et rien n’a plus jamais été pareil entre les deux membres de France 98. Un clash si important que Deschamps jurait de ne plus lui adresser la parole quelques semaines après les faits.

Sélectionneur de l’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2012, succédant alors à Laurent Blanc, Didier Deschamps a été au centre des critiques à certains moments pendant son long mandat de 14 ans. En 2018, un joueur des Bleus était sanctionné depuis plusieurs mois par la FFF. Le champion du monde 98 Christophe Dugarry s’en prenait à Deschamps à ce sujet, sonnant un tournant irréversible dans leur relation.

« 𝗝𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗨𝗡 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗢𝗙𝗙𝗘𝗡𝗦𝗜𝗙 𝗠𝗢𝗜, 𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗨𝗫 𝗣𝗔𝗦 𝗠𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝟯 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗘𝗨𝗫. 🇫🇷😭 »



La relation Giovanni Castaldi et Didier Deschamps. 😁#TeamOM #ExOM pic.twitter.com/e8XXHEDFc1 — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) March 29, 2026

«Quand on a un avant-centre qui remporte quatre Ligues des Champions qui ne joue pas en équipe de France parce qu’il a mal parlé de Deschamps» « Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France ». Des propos très forts prononcés par Karim Benzema il y a des années de cela au moment où il était écarté de la sélection nationale concernant l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena qui lui avait valu une sanction sportive de la part de la Fédération française de football. Écarté, Benzema avait réglé ses comptes en interview avec AS. A l’approche de la Coupe du monde 2018, Christophe Dugarry s’en était pris à la décision de Deschamps de ne pas sélectionner Benzema dans son émission Team Duga sur RMC à l’époque. « Il faudra que Didier Deschamps aille très loin en Coupe du Monde. Parce qu’il faudra assumer son choix. Parce qu’on prend en otage l’équipe de France et c’est peut-être au détriment de l’intérêt collectif. Quand on a un avant-centre qui remporte quatre Ligues des Champions qui ne joue pas en équipe de France parce qu’il a mal parlé de Deschamps… ».