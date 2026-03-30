Deschamps - Dugarry : Ce sujet polémique qui avait démarré leur clash !

Didier Deschamps s’est senti attaqué par Christophe Dugarry il y a plusieurs années de cela et rien n’a plus jamais été pareil entre les deux membres de France 98. Un clash si important que Deschamps jurait de ne plus lui adresser la parole quelques semaines après les faits.
Sélectionneur de l’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2012, succédant alors à Laurent Blanc, Didier Deschamps a été au centre des critiques à certains moments pendant son long mandat de 14 ans. En 2018, un joueur des Bleus était sanctionné depuis plusieurs mois par la FFF. Le champion du monde 98 Christophe Dugarry s’en prenait à Deschamps à ce sujet, sonnant un tournant irréversible dans leur relation.
«Quand on a un avant-centre qui remporte quatre Ligues des Champions qui ne joue pas en équipe de France parce qu’il a mal parlé de Deschamps»
« Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France ». Des propos très forts prononcés par Karim Benzema il y a des années de cela au moment où il était écarté de la sélection nationale concernant l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena qui lui avait valu une sanction sportive de la part de la Fédération française de football. Écarté, Benzema avait réglé ses comptes en interview avec AS. A l’approche de la Coupe du monde 2018, Christophe Dugarry s’en était pris à la décision de Deschamps de ne pas sélectionner Benzema dans son émission Team Duga sur RMC à l’époque. « Il faudra que Didier Deschamps aille très loin en Coupe du Monde. Parce qu’il faudra assumer son choix. Parce qu’on prend en otage l’équipe de France et c’est peut-être au détriment de l’intérêt collectif. Quand on a un avant-centre qui remporte quatre Ligues des Champions qui ne joue pas en équipe de France parce qu’il a mal parlé de Deschamps… ».
«Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir»
En juillet 2018, une fois la Coupe du monde empochée avec l’équipe de France 20 ans après la première, Didier Deschamps avait pris le temps de répondre via Le Parisien aux attaques de Christophe Dugarry n’enterrant pas la hache de guerre, mais leur amitié à jamais. « Quand on franchit la ligne et qu'il n'y a pas un minimum de respect sur le plan humain… Ce n'est pas fini uniquement avec lui. Dugarry ose dire que je prends la France en otage. Cela dépasse l'entendement. Il dit ce qu'il veut, il a son émission radio. On a vécu des choses ensemble donc je sais qu'en termes d'état d'esprit, sincèrement, j'ai vu beaucoup mieux. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai bientôt 50 ans et je ne fais plus semblant (…) Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est clair ».