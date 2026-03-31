L’équipe de France de Zinedine Zidane : Déjà des premiers indices lâchés ?

Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant le successeur de Didier Deschamps. Tous les regards se tournent malgré tout vers Zinedine Zidane pour entraîner prochainement l'équipe de France. Un changement attendu par tous les fans, mais à quoi s'attendre avec l'ancien du Real Madrid ? Des indices pourraient déjà avoir été lâchés...
Président de la FFF, Philippe Diallo refuse pour le moment d'officialiser le nom du successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Néanmoins, aujourd'hui, tout semble indiquer que c'est Zinedine Zidane qui reprendra le flambeau. L'arrivée de l'ancien du Real Madrid est attendue de tous les fans, qui réclament du changement après Deschamps. A quoi ressemblera l'équipe de France de Zidane ? On attend tous d'en savoir plus, mais on pourrait déjà avoir un avant-goût.
Zidane avec Benzema ?
D'ici quelques mois, Zinedine Zidane pourrait donc être aux manettes de l'équipe de France. Forcément, sa première liste sera très attendue. Aura-t-on le droit à une surprise ? C'est possible et elle pourrait se nommer... Karim Benzema. Avec Zizou, l'ancien buteur du Real Madrid pourrait retrouver les Bleus. Anthony Mounier expliquait récemment à ce propos sur RMC : « Pour moi, aujourd’hui en tant que numéro 9, il peut être avec l'équipe de France. Aujourd’hui, il n'y a personne qui a vraiment gagné sa place en tant que numéro 9. Zidane est arrivé trop tard pour Benzema en équipe de France ? Je ne sais pas. La relation que Zizou entretient avec Karim et que Karim a avec Zizou, moi, je ne serais pas surpris que si Karim continue à performer, Zidane fasse appel à lui ».
« On sera hypé, mais je pense qu’au bout de six mois... »
Quid du jeu de l'équipe de France avec Zinedine Zidane ? A ce propos, Walid Acherchour avait lui confié, toujours sur RMC : « Je pense que tu te trompes sur ce que Zidane pense de ce que doit être l’équipe de France. Pour lui, c’est encore une machine à gagner, et ce ne sera pas une machine à beau jeu. Je vais te dire un truc sur Cherki. Moi, Deschamps, je l’ai beaucoup critiqué sur le jeu, c’est un entraîneur qui ne m’intéresse pas dans le football proposé. Mais la dernière année, ou même les deux dernières années, avec le 4-2-3-1, les quatre attaquants… je ne suis pas sûr que Zidane fasse la même chose. Je me rappelle que James Rodriguez au Real Madrid était un joueur qui ne rentrait pas du tout dans son système, qu’il préférait mettre Modric et Kroos. Il l’a fait avec Isco parce qu’il y avait un 4-4-2 losange qui s’imposait à ce moment-là parce que Bale jouait au golf. L’histoire de Cherki forcément en 10 ou les quatre offensifs avec Zidane, j’attends de voir là-dessus. Je pense que la fin de Deschamps sera peut-être même plus intéressante footballistiquement que les débuts de Zidane. Peut-être que je dis une dinguerie, mais je le vois comme ça. On sera hypé, mais je pense qu’au bout de six mois on se retrouve ici et on dit la même chose ».