L’équipe de France de Zinedine Zidane : Déjà des premiers indices lâchés ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, rien n'est encore officiel concernant le successeur de Didier Deschamps. Tous les regards se tournent malgré tout vers Zinedine Zidane pour entraîner prochainement l'équipe de France. Un changement attendu par tous les fans, mais à quoi s'attendre avec l'ancien du Real Madrid ? Des indices pourraient déjà avoir été lâchés...

Président de la FFF, Philippe Diallo refuse pour le moment d'officialiser le nom du successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Néanmoins, aujourd'hui, tout semble indiquer que c'est Zinedine Zidane qui reprendra le flambeau. L'arrivée de l'ancien du Real Madrid est attendue de tous les fans, qui réclament du changement après Deschamps. A quoi ressemblera l'équipe de France de Zidane ? On attend tous d'en savoir plus, mais on pourrait déjà avoir un avant-goût.

Zidane - Équipe de France : Ce journaliste lui annonce déjà une bonne nouvelle ! https://t.co/ULEt7rvg6W — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Zidane avec Benzema ? D'ici quelques mois, Zinedine Zidane pourrait donc être aux manettes de l'équipe de France. Forcément, sa première liste sera très attendue. Aura-t-on le droit à une surprise ? C'est possible et elle pourrait se nommer... Karim Benzema. Avec Zizou, l'ancien buteur du Real Madrid pourrait retrouver les Bleus. Anthony Mounier expliquait récemment à ce propos sur RMC : « Pour moi, aujourd’hui en tant que numéro 9, il peut être avec l'équipe de France. Aujourd’hui, il n'y a personne qui a vraiment gagné sa place en tant que numéro 9. Zidane est arrivé trop tard pour Benzema en équipe de France ? Je ne sais pas. La relation que Zizou entretient avec Karim et que Karim a avec Zizou, moi, je ne serais pas surpris que si Karim continue à performer, Zidane fasse appel à lui ».