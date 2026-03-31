«Il mérite l’équipe de France» : Le père d’un champion du monde fait sa campagne sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière danse pour Didier Deschamps avant de rendre son tablier après 14 années de service. Le sélectionneur de l’équipe de France va participer à sa quatrième Coupe du monde dans ce costume, elle qui pourrait être la dernière chance d’un champion du monde de représenter la France à un Mondial. Son père a pris la parole sur RMC.

L’équipe de France est le Saint-Graal pour tout amoureux du ballon rond ayant ses racines dans l’hexagone. Que ce soit Kylian Mbappé, Zinedine Zidane ou bien d’autres grands noms de l’histoire du football français, tous ont déclaré leur flamme envers les Bleus. Porter la tunique tricolore dans une grande compétition telles que l’Euro ou la Coupe du monde, c’est le « rêve » de beaucoup de joueurs et entraîneurs de l’hexagone. Néanmoins, Didier Deschamps laisse un élément sur le carreau depuis cinq ans.

Vincent Tolisso, papa de Corentin, invité de l'After Lyon :



🇫🇷 "Corentin mérite l'équipe de France."



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«Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France» Et ce, malgré les performances remarquées et soulignées de son fils en club depuis quelques mois désormais dans les médias. De par sa forme actuelle à l’OL, Corentin Tolisso est attendu en équipe de France par Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Daniel Riolo et bien d’autres. Cependant, Didier Deschamps ne l’entend pas de cette oreille, lui qui ne l’a plus sélectionné depuis l’Euro 2021. Vincent Tolisso, père du milieu de terrain de 31 ans, est monté au créneau. « Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France. S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons ».