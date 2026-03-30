«Il n’a aucune chance d’aller au Mondial» : C’est déjà la fin pour ce joueur de l’équipe de France ?

Axel Cornic

La Coupe du monde approche à grands pas et avec elle, les débats autour des choix de Didier Deschamps. Tout le monde veut faire partie de cette équipe de France qui s’envolera de l’autre côté de l’Atlantique, mais il n’y aura pas la place pour tous...

N’importe quel joueur rêve de disputer une Coupe du monde au moins une fois dans sa carrière. Certains ont la chance d’en jouer plusieurs et même de la gagner, comme Kylian Mbappé. Mais pour d’autres, c’est beaucoup plus compliqué, avec Didier Deschamps qui semble d’ailleurs déjà avoir une équipe de France bien précise en tête.

Équipe de France : «Il n’y a que les c*ns pour croire ça», une fausse polémique avec Mbappé ? https://t.co/a3lBYGZsgx — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Qui sera à la Coupe du monde ? Le choix ne va pas être simple, puisqu’il y a plusieurs Français très talentueux en circulation. On parle évidemment du capitaine de l’équipe de France, mais également de Rayan Cherki qui explose cette saison à Manchester City. Il y a également les stars du PSG comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui retrouvent leur niveau au meilleur moment après quelques mois délicats. Mais pourquoi pas Florian Thauvin ? Champion du monde en 2018, l’ailier réalise une saison incroyable avec le RC Lens, en Ligue 1.