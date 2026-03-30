Équipe de France : «Il n’y a que les c*ns pour croire ça», une fausse polémique avec Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a impressionné son monde pendant la trêve internationale prenant le meilleur sur le Brésil (2-1) ainsi que la Colombie (3-1) quels que soient les joueurs alignés par Didier Deschamps. Le sélectionneur a également pu s’appuyer sur son capitaine Kylian Mbappé qui a été salué pour un point en particulier qui lui a été reproché à plusieurs reprises par le passé.

Une dernière tournée en guise d’ultime répétition avant la Coupe du monde. Il y aura certes les deux matchs amicaux dont celui face à la Cote d’Ivoire le 4 juin prochain, mais plus de trêve internationale afin de permettre à Didier Deschamps de préparer ce qui va être son quatrième et dernier Mondial comme sélectionneur de l’équipe de France. En effet, DD a su tirer quelques enseignements de la tournée dans l’Est des États-Unis la semaine dernière avec deux victoires acquises face au Brésil (2-1) puis la Colombie (3-1) avec un Kylian Mbappé impliqué dans son rôle de capitaine des Bleus qu’il soit titulaire ou non.

Face à Pierrot (1/5) : "Il n'y a que les cons pour croire que l'EDF n'est pas importante pour Mbappé ... https://t.co/ggplqs7ye4 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 30, 2026

«Mbappé est tellement au centre de toutes les polémiques de la terre à chaque fois» Son langage corporel sur le banc des remplaçants dimanche ou après son entrée en jeu en témoigne. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de le relever et de le souligner pendant sa rubrique Face à Pierrot diffusée sur sa chaîne YouTube personnelle. « Mbappé est tellement au centre de toutes les polémiques de la terre à chaque fois. Je l’ai trouvé très joyeux. Il y a quelque chose qui m’a marqué quand il marque ce but refusé pour hors-jeu contre la Colombie, c’est qu’il va taper dans la main d’un petit ramasseur de balle puis enlacer le juge de touche avec un grand sourire ».