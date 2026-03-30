Équipe de France : «Il n’y a que les c*ns pour croire ça», une fausse polémique avec Mbappé ?

L’équipe de France a impressionné son monde pendant la trêve internationale prenant le meilleur sur le Brésil (2-1) ainsi que la Colombie (3-1) quels que soient les joueurs alignés par Didier Deschamps. Le sélectionneur a également pu s’appuyer sur son capitaine Kylian Mbappé qui a été salué pour un point en particulier qui lui a été reproché à plusieurs reprises par le passé.
Une dernière tournée en guise d’ultime répétition avant la Coupe du monde. Il y aura certes les deux matchs amicaux dont celui face à la Cote d’Ivoire le 4 juin prochain, mais plus de trêve internationale afin de permettre à Didier Deschamps de préparer ce qui va être son quatrième et dernier Mondial comme sélectionneur de l’équipe de France. En effet, DD a su tirer quelques enseignements de la tournée dans l’Est des États-Unis la semaine dernière avec deux victoires acquises face au Brésil (2-1) puis la Colombie (3-1) avec un Kylian Mbappé impliqué dans son rôle de capitaine des Bleus qu’il soit titulaire ou non.
«Mbappé est tellement au centre de toutes les polémiques de la terre à chaque fois»
Son langage corporel sur le banc des remplaçants dimanche ou après son entrée en jeu en témoigne. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de le relever et de le souligner pendant sa rubrique Face à Pierrot diffusée sur sa chaîne YouTube personnelle. « Mbappé est tellement au centre de toutes les polémiques de la terre à chaque fois. Je l’ai trouvé très joyeux. Il y a quelque chose qui m’a marqué quand il marque ce but refusé pour hors-jeu contre la Colombie, c’est qu’il va taper dans la main d’un petit ramasseur de balle puis enlacer le juge de touche avec un grand sourire ».
«Il a toujours été impliqué, il n’y a que les c*ns pour croire que l’équipe de France n’est pas importante pour Mbappé»
Ces derniers temps, alors que l’investissement de Kylian Mbappé était remis en question en équipe de France, l’ancien journaliste de L’Équipe et de Canal+ a toujours tempéré les sorties sulfureuses de certains consultants dans les médias. Cette version actuelle de Mbappé chez les Bleus lui donne raison et lui permet de crier à une fake news. « Il a toujours été impliqué, il n’y a que les c*ns pour croire que l’équipe de France n’est pas importante pour Mbappé. Il a probablement pris toute la dimension de son rôle de capitaine aussi. On sait qu’à la première contre performance en Coupe du monde, les cartes seront rebattues et forcément dans le mauvais sens avec lui. C’est bien de noter que son comportement était absolument irréprochable ».