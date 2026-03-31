Mercato - PSG : Le Qatar refuse de négocier un transfert avec Arsenal !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines semaines, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato, et les premières discussions sont même lancées en interne. Néanmoins, les Parisiens ne feront pas n'importe quoi et refusent même de vendre un attaquant à Arsenal.

Après s'est montré relativement discret sur le marché des transferts, le PSG semble décidé à changer la donne en remaniant son effectif l'été prochain. Plusieurs postes pourraient être concernés, y compris le secteur offensif. Cependant, le club de la capitale n'entend pas pour autant faire n'importe quoi et refuse par exemple de vendre l'une de ses stars à savoir Khvicha Kvaratskhelia.

🚨 @FabrizioRomano sur Khvicha Kvaratskhelia



« Il est capitaine de la Géorgie, il brille de mille feux et fait un travail fantastique au Paris Saint-Germain. Honnêtement, il est peut-être même sous-estimé, car on oublie parfois à quel point il a été régulier au PSG. Des rumeurs… pic.twitter.com/zaUF9Klfqc — ParisTeam (@Paristeamfr) March 30, 2026

Le PSG refuse de vendre Kvaratskhelia En effet, malgré l'intérêt d'Arsenal, régulièrement évoqué dans la presse anglaise ces derniers jours, le PSG n'a absolument pas l'intention de négocier avec les Gunners comme l'a révélé Fabrizio Romano. « Khvicha Kvaratskhelia est capitaine de la Géorgie, il brille de mille feux et fait un travail fantastique au PSG. Honnêtement, il est peut-être même sous-estimé, car on oublie parfois à quel point il a été régulier au PSG. Des rumeurs circulent à nouveau sur l'intérêt d'Arsenal. Mais ma position est très claire : le PSG n'a aucune intention d'entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été. Ils l'adorent son attitude, son professionnalisme, sa régularité », lance le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.