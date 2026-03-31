Mercato - PSG : Le Qatar refuse de négocier un transfert avec Arsenal !

Dans les prochaines semaines, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato, et les premières discussions sont même lancées en interne. Néanmoins, les Parisiens ne feront pas n'importe quoi et refusent même de vendre un attaquant à Arsenal.
Après s'est montré relativement discret sur le marché des transferts, le PSG semble décidé à changer la donne en remaniant son effectif l'été prochain. Plusieurs postes pourraient être concernés, y compris le secteur offensif. Cependant, le club de la capitale n'entend pas pour autant faire n'importe quoi et refuse par exemple de vendre l'une de ses stars à savoir Khvicha Kvaratskhelia.
Le PSG refuse de vendre Kvaratskhelia
En effet, malgré l'intérêt d'Arsenal, régulièrement évoqué dans la presse anglaise ces derniers jours, le PSG n'a absolument pas l'intention de négocier avec les Gunners comme l'a révélé Fabrizio Romano. « Khvicha Kvaratskhelia est capitaine de la Géorgie, il brille de mille feux et fait un travail fantastique au PSG. Honnêtement, il est peut-être même sous-estimé, car on oublie parfois à quel point il a été régulier au PSG. Des rumeurs circulent à nouveau sur l'intérêt d'Arsenal. Mais ma position est très claire : le PSG n'a aucune intention d'entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été. Ils l'adorent son attitude, son professionnalisme, sa régularité », lance le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.
Kvaratskhelia en grande forme
Il faut dire qu'après une première partie de saison compliquée, Khvicha Kvaratskhelia monte en puissance et semble avoir retrouvé son meilleur niveau comme le prouve la double confrontation contre Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions. Double buteur et passeur décisif à l'aller, le Géorgien a ensuite marqué au retour. Surfant sur sa dynamique, il a également brillé en sélection inscrivant les deux buts des hommes de Willy Sagnol contre Israël (2-2) en amical. Khvicha Kvaratskhelia sera donc probablement l'un des hommes forts du PSG en cette fin de saison. Ce qui explique que les Parisiens refusent d'entendre parler d'un transfert.