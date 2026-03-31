Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé à l’étranger ? (c’est une surprise)

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été 2026 plutôt mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient donc coché quelques noms sur leur liste. Et une nouvelle piste assez surprenante aurait été explorées ces dernières heures.

Ennuyé par des pépins physiques cette saison, le PSG a visiblement pris conscience des limites de son effectif. Le club de la capitale entendrait donc profiter du prochain mercato estival pour apporter de la profondeur au groupe de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu scruteraient donc déjà le marché des transferts à la recherche de nouvelles solutions. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, comme Joel Ordonez (Club Brugge), Karim Coulibaly (Werder Bremen), Enzo Fernandez (Chelsea) ou encore Bruno Fernandes (Manchester United).

Mercato - PSG : Nouvelle annonce pour le transfert d’un crack ! https://t.co/S3ifvhpelr — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Le PSG s'attaque à un autre crack de Bundesliga Et ces dernières heures, le PSG aurait exploré une nouvelle piste assez surprenante. D’après les informations de Florian Plettenberg, les champions d’Europe 2025 feraient partis des clubs intéressés par Kennet Eichhorn. Le milieu défensif du Hertha Berlin aurait tapé dans l’oeil d’autres cadors européens également. Le journaliste de Sky Allemagne précise que le jeune joueur de 16 ans plairait au Bayern Munich, au Borussia Dortmund, au RB Leipzig, à l’Eintracht Francfort, au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester United et d’autres encore en plus du PSG.