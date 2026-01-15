F1 - Transfert chez Red Bull : Le choc avec Verstappen !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’une excellente première saison en Formule 1 avec Racing Bulls, Isack Hadjar a tapé dans l’oeil de Red Bull. C’est ainsi qu’en 2026, le Français sera le coéquipier de Max Verstappen. Un nouveau défi pour le pilote de 21 ans. Et comme Hadjar l’a expliqué, il a parfois du mal à réaliser qu’il est aujourd’hui chez Red Bull.

Après Liam Lawson, c’est Yuki Tsunoda qui a fini la saison dernière en tant que coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Mais voilà que le Japonais n’a pas réussi à convaincre son écurie de le conserver pour 2026. En effet, pour la saison à venir, le quadruple champion du monde aura un nouveau partenaire : Isack Hadjar. Après avoir brillé en 2025 avec Racing Bulls, le Français va désormais devoir confirmer avec plus de pression sur les épaules.

« Pourquoi moi ? Comment ai-je pu être choisi ? » Aujourd’hui, Isack Hadjar est un pilote Red Bull. A ce propos, le coéquipier de Max Verstappen a d’ailleurs expliqué pour le podcast de son écurie : « Il y a des moments où je réalise ce qui se passe et je suis prêt à relever le défi, et parfois je me dis : « Mais qu'est-ce que je fais ici ? » C'est tellement loin de l'époque où je faisais du karting. Je me dis : « Pourquoi moi ? Comment ai-je pu être choisi ? » ».