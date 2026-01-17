F1 : C'est terminé pour Verstappen, l'annonce choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen a été détrôné par Lando Norris en 2025. Si le Néerlandais a forcément soif de revanche à l’aube de cette saison 2026, Damon Hill lui, voit le pilote McLaren dans la capacité de conserver son titre sur les prochaines années.

La saison 2026 de Formule 1 approche à grands pas ! Une saison qui sera évidemment marquée par les nouvelles réglementations au niveau des monoplaces, et par la fin du DRS. Champion du monde pour la première fois de sa carrière en 2025, Lando Norris sera-t-il en capacité de conserver son titre ?

Verstappen encore plombé par Norris ? Revanchard après avoir été devancé de deux points seulement la saison passée, Max Verstappen réussira-t-il à obtenir un cinquième titre mondial ? Damon Hill lui, croît en Norris. « Il l’a fait, et cela apporte énormément de sérénité à un pilote. Il va pouvoir, dans une certaine mesure, se détendre », a confié le Britannique dans des propos relayés par Next-Gen Auto.