F1 - Nouvelle relation pour Verstappen : C’est la folie !

Red Bull aborde l’année 2026 avec un nouveau défi en tête : celui de concevoir son propre moteur. Avec la nouvelle réglementation qui entre en vigueur en F1, l’écurie autrichienne a pensé que le moment était venu pour un tel challenge. Dans cette optique, l’équipe de Max Verstappen a ainsi noué une relation avec Ford. Et le quadruple champion du monde a encore du mal à croire que Red Bull se soit embarquée dans un tel projet.

«On est tous impatients» « C’est fou de penser que Red Bull a eu l’idée de faire son propre moteur. J’ai presque pu le piloter, on est tous impatients, on sait que c’est un projet très difficile mais on a hâte de se lancer » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.