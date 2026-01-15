F1 : Verstappen chez McLaren, il lâche une réponse cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, l’hégémonie de Max Verstappen a donc pris fin en Formule 1. En effet, le quadruple champion du monde a été déchu de son trône, battu par Lando Norris. Il faut dire que le Britannique a bien été aidé par McLaren, bénéficiant de nombreuses consignes d’équipe favorables face à son coéquipier, Oscar Piatri. L’Australien s’est ainsi plié aux ordres, ce que Verstappen n’aurait lui pas fait.

Longtemps en tête du championnat du monde, Oscar Piastri a fini 3ème après le dernier Grand Prix de 2025. McLaren a tout de même réussi à se hisser au top avec le sacre de Lando Norris, sacré champion du monde juste devant Max Verstappen. Un titre pour le Britannique qui a fait énormément parler. En effet, McLaren n’a pas hésité à faire passer de nombreuses consignes à Oscar Piastri pour favoriser Lando Norris. Ça a payé pour le pilote anglais, mais voilà qu’avec Verstappen, ça ne serait pas passé…

« Vous vendez votre âme » En effet, Max Verstappen l'a assuré : à la place d’Oscar Piastri, il n’aura pas écouté les consignes de McLaren. Rapporté par NextGen Auto, le pilote Red Bull a fait savoir : « J’aurais accepté à la place de Piastri ? Certainement pas. Si vous faites ça une fois sans raison claire, vous vendez votre âme. L’équipe peut alors faire ce qu’elle veut de vous. Et n’oublions pas une chose : Piastri était en plein milieu de la lutte pour le titre ».