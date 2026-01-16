F1 : Le moment gênant avec Max Verstappen !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar a fait forte impression. Le pilote promu chez Red Bull a même décroché un podium lors du Grand Prix des Pays-Bas en 2025, se trouvant alors aux côtés de Max Verstappen et Oscar Piastri. Hadjar s’est ains prêté au protocole prévu, mais voilà qu’il ne s’attendait clairement pas à ce qu’il allait vivre…

En août 2025, Oscar Piastri remportait le Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote McLaren devançait alors Max Verstappen et… Isack Hadjar. Au volant de sa Racing Bulls, le Français avait ainsi réussi à décrocher un podium pour sa première année en Formule 1. Un résultat exceptionnel pour le désormais pilot Red Bull. Bien évidemment, Hadjar n’oubliera pas ce moment de sitôt et le protocole qui a suivi juste avant de monter sur le podium.

« C’était une procédure totalement nouvelle pour moi » N'ayant jamais accroché un podium en Formule 1, Isack Hadjar ne savait clairement pas à quoi s’attendre. Contrairement à Max Verstappen et Oscar Piastri. C’est ainsi que le Français a raconté, rapporté par Motorsport : « C’était une procédure totalement nouvelle pour moi. Je me souviens d'être dans la salle avec Max et Oscar. Ils étaient prêts. Ils avaient leurs baskets et des serviettes pour se changer, et j'ai regardé Harry, mon pote. Je lui ai dit : « Tu m'as apporté une serviette ? » Il a répondu : « Non », parce qu'il ne savait pas non plus ».