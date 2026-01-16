Coup de tonnerre en F1 : C'est déjà fini pour Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la nuit de jeudi à vendre, Red Bull a dévoilé sa monoplace pour 2026 à Détroit, siège de Ford son nouveau partenaire. L'occasion pour Laurent Mekies de dévoiler ses ambitions. Mais le Français est parfaitement lucide sur les difficultés qui attendent l'équipe autrichienne. Autrement dit, les chances de titres pour Max Verstappen sont peut-être déjà terminées.

Top départ pour 2026 ! Red Bull est la première écurie a dévoilé sa nouvelle monoplace pour la prochaine saison et lance donc déjà une année qui s'annonce particulièrement indécise compte tenu de la révolution réglementaire en Formule 1. La hiérarchie est impossible à dessiner aujourd'hui avec tous les changements attendus, notamment en ce qui concerne les moteurs. Et Red Bull s'est en plus lancé dans un défi complétement fou de concevoir son propre moteur, avec l'aide de Ford. Un sacré pari pour l'écurie autrichienne comme le confirme Laurent Mekies qui enterre déjà les chances de victoires de Max Verstappen en début de saison.

Red Bull est très lucide pour 2026 « Nous savons que cela va s’accompagner de difficultés. Nous savons que nous allons avoir quelques nuits blanches et quelques maux de tête, mais soyez indulgents avec nous pendant les premiers mois. Personne ne sous-estime la taille de la montagne que nous devons gravir. C’est le genre de défi auquel nous voulons tous être associés, et avec un peu de chance, nous finirons par en sortir vainqueurs », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.