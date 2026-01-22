Romain Ntamack : Le choc pour sa première fois !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’est aujourd’hui plus une promesse du paysage du rugby français et le jeune espoir du Stade toulousain. Romain Ntamack en a parcouru du chemin depuis ses débuts en équipe première en 2017, déjà avec le numéro 10 floqué sur le maillot. Ce qui a eu le mérite de choquer une légende de l’ovalie : Dan Carter.

En 2017, après avoir fait ses classes à l’académie du Stade toulousain pendant plus de 10 ans, Romain Ntamack était lancé dans le grand bain par Ugo Mola qui est toujours son entraîneur malgré le fait que neuf saisons se soient écoulées depuis. Et dès ses débuts, le demi d’ouverture et centre de l’équipe toulousaine arborait le numéro 10 dans son dos.

«Il m’a fallu quelques années pour pouvoir enfiler le maillot numéro 10» Une force de caractère liée à une précocité déconcertante du point de vue de Dan Carter. La légende des All Blacks a pu témoigner des débuts fracassants de Romain Ntamack au Stade toulousain lorsqu’il évoluait pour sa part au Racing 92. Dans le cadre du documentaire basé sur Ntamack : Tu seras un homme mon fils, Carter a tenu un discours élogieux à l’égard du joueur du XV de France. « Romain a commencé vers l’âge de 18-19 ans. C’est quelque chose pour lequel vous devrez vraiment le féliciter, pour avoir relevé ce défi. Il m’a fallu quelques années pour développer ma confiance et croire en moi, pour pouvoir enfiler le maillot numéro 10 ».