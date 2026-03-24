Plus fort que LeBron James et Michael Jordan : Du jamais vu en NBA, Wembanyama tout proche de marquer l'histoire ?

C'est la dernière ligne droite. Alors qu'il ne reste plus qu'une dizaine de matchs aux équipes de NBA d'ici la fin de la saison régulière, Victor Wembanyama (22 ans) continue son petit bonhomme de chemin vers les Play-Offs avec les San Antonio Spurs avec pourquoi pas un titre de champion NBA à la clé en juin prochain. Mais avant cela, il veut surclasser les légendes que sont LeBron James et Michael Jordan. Explications.
On ne le présente plus. Plus gros prospect du basket français de ces dernières années, Victor Wembanyama, surnommé l'alien par LeBron James et Nike qui s'est servi de ça pour sa campagne publicitaire et sa marque, Wemby est une force de la nature qui a conquis la NBA et certaines légendes comme Shaquille O'Neal notamment. Dominant des deux côtés du terrain tant offensivement que défensivement du haut de ses 2 mètres 24, l'habilité et la mobilité de Wembanyama lui permet de monter au panier comme de tirer à trois points tout en étant une véritable menace pour les joueurs adverses en phase défensive.
«Mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison»
Se trouvant dans sa 3ème saison de NBA avec les San Antonio Spurs avec lesquels il jouera les Play-Offs pour la première fois depuis 2019 pour la franchise, Victor Wembanyama fait des merveilles au sein de l'équipe texane qui pointe à la deuxième place du classement de la conférence Ouest. Avec une moyenne de 24,3 points, de 11,1 rebonds et de 3 contres par match, le pivot français fait partie de la discussion du MVP de saison régulière aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, tenant du titre, Luka Doncic et Nikola Jokic. A ses yeux, ses prouesses dans le secteur défensif doivent lui donner un avantage dans les votes.
« C'est assez compréhensible qu'il y ait encore un débat aujourd'hui. Même si je pense que je devrais être devant. Mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison. La défense représente 50 % du jeu, c'est assez sous-estimé dans la course au MVP et je pense être le joueur avec le plus d'impact en défense ». a confié Wembanyama lors d'un point presse lundi.
Victor Wembanyama ferait tout juste mieux que Derrick Rose et serait bien en avance sur LeBron James et Michael Jordan
Répondant à une question d'un journaliste de The Athletic, reprise par L'Equipe, Victor Wembanyama a au passage tenu à rappeler le bilan des San Antonio Spurs et le sien contre les champions NBA en titre : l'Oklahoma City Thunder. « On a quasiment « sweep » OKC (Oklahoma City, champion en titre et n°1 de la saison régulière) cette saison, on les a dominés. Trois fois, on a battu leur vraie équipe. (...) Et offensivement, l'impact d'un joueur ne se résume pas qu'à marquer des points ».
Si jamais Wembanyama venait à remporter les suffrages en étant élu MVP de saison régulière, il deviendrait le plus jeune de l'histoire de la NBA à 22 ans et 5 mois lorsqu'il aura fallu 22 ans, 6 mois et 30 jours à Derrick Rose en 2011. LeBron James a lui raflé cette distinction individuelle à 24 ans. His Airness Michael Jordan a célébré ce trophée à ses 25 ans. Wembanyama entrerait ainsi dans l'histoire alors qu'aucun joueur français n'a réussi à devenir MVP de la saison régulière.