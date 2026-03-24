Plus fort que LeBron James et Michael Jordan : Du jamais vu en NBA, Wembanyama tout proche de marquer l'histoire ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la dernière ligne droite. Alors qu'il ne reste plus qu'une dizaine de matchs aux équipes de NBA d'ici la fin de la saison régulière, Victor Wembanyama (22 ans) continue son petit bonhomme de chemin vers les Play-Offs avec les San Antonio Spurs avec pourquoi pas un titre de champion NBA à la clé en juin prochain. Mais avant cela, il veut surclasser les légendes que sont LeBron James et Michael Jordan. Explications.

On ne le présente plus. Plus gros prospect du basket français de ces dernières années, Victor Wembanyama, surnommé l'alien par LeBron James et Nike qui s'est servi de ça pour sa campagne publicitaire et sa marque, Wemby est une force de la nature qui a conquis la NBA et certaines légendes comme Shaquille O'Neal notamment. Dominant des deux côtés du terrain tant offensivement que défensivement du haut de ses 2 mètres 24, l'habilité et la mobilité de Wembanyama lui permet de monter au panier comme de tirer à trois points tout en étant une véritable menace pour les joueurs adverses en phase défensive.

Victor “The Idea” Wembanyama tonight:



• 26 POINTS

• 14 REBOUNDS

• 5 BLOCKS

• 4 ASSISTS

• 11/22 FG

• 26 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/8L8aYcq8Br — Bala (@BalaPattySZN) March 24, 2026

«Mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison» Se trouvant dans sa 3ème saison de NBA avec les San Antonio Spurs avec lesquels il jouera les Play-Offs pour la première fois depuis 2019 pour la franchise, Victor Wembanyama fait des merveilles au sein de l'équipe texane qui pointe à la deuxième place du classement de la conférence Ouest. Avec une moyenne de 24,3 points, de 11,1 rebonds et de 3 contres par match, le pivot français fait partie de la discussion du MVP de saison régulière aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, tenant du titre, Luka Doncic et Nikola Jokic. A ses yeux, ses prouesses dans le secteur défensif doivent lui donner un avantage dans les votes. « C'est assez compréhensible qu'il y ait encore un débat aujourd'hui. Même si je pense que je devrais être devant. Mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison. La défense représente 50 % du jeu, c'est assez sous-estimé dans la course au MVP et je pense être le joueur avec le plus d'impact en défense ». a confié Wembanyama lors d'un point presse lundi.