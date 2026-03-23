NBA : «C’était un honneur», le moment avec Wembanyama qui l’a fait vibrer !

Pierrick Levallet

Ce n’est plus un secret, Victor Wembanyama a tout pour devenir le visage de la NBA lors des années à venir. Le joueur phare des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue. Le Français a d’ailleurs fait vivre un moment spécial à une ancienne gloire du championnat.

Et si Victor Wembanyama devenait le prochain visage de la NBA ? Le Français semble en tout cas avoir l’étoffe pour succéder à LeBron James au sein de la ligue. Le joueur vedette des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs du championnat, et son potentiel promet de grandes choses pour la suite. Le numéro 1 de la franchise texane a d’ailleurs fait vivre un moment particulier à une ancienne gloire de la NBA.

Bousculé par un fan, Wembanyama raconte tout après son exploit ! https://t.co/Pf7kOnU0er — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

«L’une de mes cinq meilleures expériences basket» « Avec la manière dont il réfléchit, c’est presque comme si c’était lui qui m’avait appris des choses. Honnêtement, je ne peux pas dire que je lui ai appris quoi que ce soit. C’était juste un honneur d’être en salle avec lui, l’une de mes cinq meilleures expériences basket » a ainsi expliqué Jamal Crawford, nommé à trois reprises meilleur sixième homme en NBA (2010, 2014, 2016) et qui a travaillé avec Victor Wembanyama à l’entraînement, dans des propos rapportés par Parlons Basket.