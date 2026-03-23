NBA : «C’était un honneur», le moment avec Wembanyama qui l’a fait vibrer !

Ce n’est plus un secret, Victor Wembanyama a tout pour devenir le visage de la NBA lors des années à venir. Le joueur phare des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue. Le Français a d’ailleurs fait vivre un moment spécial à une ancienne gloire du championnat.
Et si Victor Wembanyama devenait le prochain visage de la NBA ? Le Français semble en tout cas avoir l’étoffe pour succéder à LeBron James au sein de la ligue. Le joueur vedette des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs du championnat, et son potentiel promet de grandes choses pour la suite. Le numéro 1 de la franchise texane a d’ailleurs fait vivre un moment particulier à une ancienne gloire de la NBA.
«L’une de mes cinq meilleures expériences basket»
« Avec la manière dont il réfléchit, c’est presque comme si c’était lui qui m’avait appris des choses. Honnêtement, je ne peux pas dire que je lui ai appris quoi que ce soit. C’était juste un honneur d’être en salle avec lui, l’une de mes cinq meilleures expériences basket » a ainsi expliqué Jamal Crawford, nommé à trois reprises meilleur sixième homme en NBA (2010, 2014, 2016) et qui a travaillé avec Victor Wembanyama à l’entraînement, dans des propos rapportés par Parlons Basket.
Wembanyama a offert la qualification pour les playoffs aux San Antonio Spurs
Victor Wembanyama a d’ailleurs permis aux San Antonio Spurs de se qualifier pour les playoffs pour la première fois depuis 2019. D’un tir en suspension plein de maîtrise, le Français a offert la victoire aux siens face aux Phoenix Suns dans les ultimes secondes de la partie. « On sait que la plupart du temps, ce ne sera pas un tir ouvert. Dans ce genre de situation, il faut attendre. Si on tire trop tôt, qu'on marque ou qu'on rate, on se tire une balle dans le pied, car la défense aura probablement le rebond et le temps de réagir. Il faut donc tirer à une ou deux secondes de la fin. De cette façon, on a une chance de récupérer un rebond offensif si on rate, et si on marque, ils n'auront pas le temps de réagir » avait d’ailleurs expliqué Wemby après la partie. Reste maintenant à voir s’il saura conduire son équipe vers les sommets de la NBA.