«J'ai très peur» : Très inquiet, Victor Wembanyama prend une grande décision

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme depuis quelques mois, Victor Wembanyama a offert la victoire aux Spurs contre les Suns (101-100). Un succès qui permet à San Antonio de valider son billet pour les playoffs. Et pourtant, le numéro 1 de la Draft 2023 s'inquiète.

Très impressionnant ces derniers mois, Victor Wembanyama a une nouvelle fois confirmé sa grande forme dans la nuit de jeudi à vendredi contre les Suns. Auteur d'un nouveau double-double (34 points et 12 rebonds), le Français a surtout inscrit le panier de la victoire à une seconde du coup de sifflet final (101-100). Une victoire ô combien symbolique puisqu'elle officialise la qualification des Spurs pour les playoffs. Une première depuis 2019. C'est donc un véritablement évènement tant l'attente a été longue pour cette franchise historique de la NBA. Mais alors que la saison régulière n'est pas encore terminée, Wembanyama ne cache pas ses craintes face à une possible décompression.

WEMBY GAME WINNER 🔥🔥🔥



SPURS WIN 101-100 BEHIND WEMBY'S 34 PTS 😤 pic.twitter.com/Odne8m6gna — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2026

Wembanyama, l'éternel insatisfait « Le premier réflexe, c’est d’en être fier et d’aimer ça, parce qu’on en fait partie. Mais pour moi, le plus important, c’est vraiment d’essayer de ne pas y prêter attention, parce qu’on veut être à fond sur les 82 matchs. Et, pour être honnête, j’ai très peur de devenir complaisant, donc j’essaie de ne pas m’en soucier du tout », confie-t-il en conférence de presse avant d'être interrogé sur la façon dont il gère l’équilibre entre prendre du plaisir et ne jamais être satisfait de ses accomplissements.