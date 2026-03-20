«J'ai très peur» : Très inquiet, Victor Wembanyama prend une grande décision

En très grande forme depuis quelques mois, Victor Wembanyama a offert la victoire aux Spurs contre les Suns (101-100). Un succès qui permet à San Antonio de valider son billet pour les playoffs. Et pourtant, le numéro 1 de la Draft 2023 s'inquiète.
Très impressionnant ces derniers mois, Victor Wembanyama a une nouvelle fois confirmé sa grande forme dans la nuit de jeudi à vendredi contre les Suns. Auteur d'un nouveau double-double (34 points et 12 rebonds), le Français a surtout inscrit le panier de la victoire à une seconde du coup de sifflet final (101-100). Une victoire ô combien symbolique puisqu'elle officialise la qualification des Spurs pour les playoffs. Une première depuis 2019. C'est donc un véritablement évènement tant l'attente a été longue pour cette franchise historique de la NBA. Mais alors que la saison régulière n'est pas encore terminée, Wembanyama ne cache pas ses craintes face à une possible décompression.
Wembanyama, l'éternel insatisfait
« Le premier réflexe, c’est d’en être fier et d’aimer ça, parce qu’on en fait partie. Mais pour moi, le plus important, c’est vraiment d’essayer de ne pas y prêter attention, parce qu’on veut être à fond sur les 82 matchs. Et, pour être honnête, j’ai très peur de devenir complaisant, donc j’essaie de ne pas m’en soucier du tout », confie-t-il en conférence de presse avant d'être interrogé sur la façon dont il gère l’équilibre entre prendre du plaisir et ne jamais être satisfait de ses accomplissements.
«J'ai très peur de devenir complaisant»
« C’est difficile à dire, car en réalité, j’ai traversé tellement d’étapes différentes. Je pense par exemple à la Draft : c’est quelque chose… La Draft ou le Rookie de l’année, c’est quelque chose qui n’arrive qu’une fois dans la vie, on a qu’une seule chance pour y arriver. Cet événement-là, ce sera toujours là pour moi dans la vie, donc j’en suis fier, j’en suis content, mais je pense que la clé c’est de rapidement avoir des objectifs plus grands », ajoute Victor Wembanyama.