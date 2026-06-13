Didier Deschamps : Le moment où Kylian Mbappé l’a repris de volée devant le reste de l’équipe de France

Alexis Brunet

La Coupe du monde 2026 marquera la fin du passage de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur est respecté par l’ensemble de son groupe, mais certains se permettent parfois quelques folies. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé qui a expliqué avoir repris de volée une fois le champion du monde 1998 devant tout le groupe.

Depuis 2022, Kylian Mbappé a été nommé capitaine de l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid est devenu au fur et à mesure des années un cadre des Bleus et il peut donc se permettre quelques folies. Alors qu’il faisait la présentation de Lucas Digne auprès du journal L’Équipe, l’ancien joueur du PSG a révélé la fois où il s’était permis de reprendre Didier Deschamps de volée. « Le premier jour du rassemblement, le coach a fait un discours pour souhaiter la bienvenue à Robin. J'étais juste à côté de lui. Il a dit : "Et même les plus anciens..." Je l'ai coupé : "Coach, ne me touche pas l'épaule, c'est Lucas le plus ancien !" Lucas n'était pas content (rires). »

« Je m'étais vachement rapproché de lui à l'Euro 2021 » Kylian Mbappé a par le suite dit tout le bien qu’il pensait de Lucas Digne, un joueur dont il s’est particulièrement rapproché il y a quelques années. « Il est arrivé en 2014 ! Waouh ! Ça, ça force le respect. Ça montre une régularité au plus haut niveau. Je m'étais vachement rapproché de lui à l'Euro 2021 car on était à la même table. Jusqu'ici, on ne se connaissait pas si bien. C'est un gars régulier, solide, tu sais ce qu'il va te donner, avec une super patte gauche. »