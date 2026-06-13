Départ de Bradley Barcola : Les deux conditions qui peuvent faire changer d’avis le PSG pour s’en séparer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola est aujourd’hui un joueur du PSG. Le sera-t-il encore dans quelques semaines ? Alors qu’il est question d’un possible départ de l’international français, le club de la capitale aurait tranché : les Parisiens veulent garder Barcola. Une position qui pourrait toutefois changer sous certaines conditions.

Derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola a dû se contenter du rôle de 4ème attaquant au PSG. Si le Français a énormément joué avec Luis Enrique, il n’était toutefois pas le premier choix dans les grands rendez-vous. Une situation qui pourrait avoir des conséquences. C’est ainsi que cet été, Barcola pourrait chercher à s’en aller afin d’avoir une meilleure place dans un autre club. Mais voilà que pour le moment, le PSG n’aurait pas prévu de se séparer de son joueur.

Le PSG ne veut pas le vendre, à moins que… Partira ? Ne partira pas ? Selon les informations de Ben Jacobs, le PSG voudrait aujourd’hui encore et toujours conserver Bradley Barcola. Une position claire qui pourrait toutefois évoluer au cours des semaines à venir. A quelles conditions ? Comme l’a fait savoir le journaliste, le club de la capitale pourrait faire évoluer sa décision s’il venait à faire venir un autre attaquant et si Barcola refuse de prolonger son contrat. Tant que cela ne sera pas fait, la porte restera fermée, même si elle ne l’est donc pas entièrement…