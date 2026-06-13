Départ de Bradley Barcola : Les deux conditions qui peuvent faire changer d’avis le PSG pour s’en séparer

Sous contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola est aujourd’hui un joueur du PSG. Le sera-t-il encore dans quelques semaines ? Alors qu’il est question d’un possible départ de l’international français, le club de la capitale aurait tranché : les Parisiens veulent garder Barcola. Une position qui pourrait toutefois changer sous certaines conditions.
Derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola a dû se contenter du rôle de 4ème attaquant au PSG. Si le Français a énormément joué avec Luis Enrique, il n’était toutefois pas le premier choix dans les grands rendez-vous. Une situation qui pourrait avoir des conséquences. C’est ainsi que cet été, Barcola pourrait chercher à s’en aller afin d’avoir une meilleure place dans un autre club. Mais voilà que pour le moment, le PSG n’aurait pas prévu de se séparer de son joueur.
Le PSG ne veut pas le vendre, à moins que…
Partira ? Ne partira pas ? Selon les informations de Ben Jacobs, le PSG voudrait aujourd’hui encore et toujours conserver Bradley Barcola. Une position claire qui pourrait toutefois évoluer au cours des semaines à venir. A quelles conditions ? Comme l’a fait savoir le journaliste, le club de la capitale pourrait faire évoluer sa décision s’il venait à faire venir un autre attaquant et si Barcola refuse de prolonger son contrat. Tant que cela ne sera pas fait, la porte restera fermée, même si elle ne l’est donc pas entièrement…
Où jouera Barcola la saison prochaine ?
L’avenir de Bradley Barcola est donc incertain. Après trois saisons au PSG, celui qui s’apprête à disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France pourrait aller voir ailleurs. Si tel était le cas, il n’aurait pas de mal à rebondir. En effet, Ben Jacobs l’a confirmé : Arsenal et Liverpool lui font les yeux doux. Barcola pourrait poursuivre sa carrière en Premier League, à moins qu’il ne s’envole pour l’Espagne. Dernièrement, certains ont annoncé une avancée du FC Barcelone pour le transfert du Parisien. A suivre…