Bousculé par un fan, Wembanyama raconte tout après son exploit !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victor Wembanyama a une fois de plus prouvé qu’il était phénoménal sur cette saison 2025-2026. Face aux Suns de Phoenix, le Français a offert la victoire aux Spurs de San Antonio sur le dernier tir de la partie (101-100). Bousculé par un fan dans la suite de l’action, le pivot a raconté toute la folie de cette action dans une soirée mémorable.

Un tir mémorable. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Spurs de San Antonio ont battu les Suns de Phoenix sur le gong. D’un tir en suspension plein de maîtrise, Victor Wembanyama a offert une grande victoire aux siens, et ce pratiquement à la dernière seconde. Un moment marquant pour « Wemby » et pour la franchise texane, officiellement qualifiée pour les play-offs, pour la première fois depuis 2019 soit sept ans.

WEMBY GAME WINNER 🔥🔥🔥



SPURS WIN 101-100 BEHIND WEMBY'S 34 PTS 😤 pic.twitter.com/Odne8m6gna — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2026

« Dans ce genre de situation, il faut attendre » A l’issue de cette belle victoire, Wembanyama a décortiqué son fameux tir : « On sait que la plupart du temps, ce ne sera pas un tir ouvert. Dans ce genre de situation, il faut attendre. Si on tire trop tôt, qu'on marque ou qu'on rate, on se tire une balle dans le pied, car la défense aura probablement le rebond et le temps de réagir. Il faut donc tirer à une ou deux secondes de la fin. De cette façon, on a une chance de récupérer un rebond offensif si on rate, et si on marque, ils n'auront pas le temps de réagir », confie le Français.