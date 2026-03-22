NBA - Luka Doncic : La star des Lakers menacée en plein match, «il a dit qu’il allait bais** toute ma famille»

Pierrick Levallet

Si les Los Angeles Lakers se sont imposés sur le parquet du Orlando Magic dans la nuit de ce samedi à ce dimanche (104-105), la franchise californienne a appris une mauvaise nouvelle. Luka Doncic a écopé d’une seizième faute technique et sera donc suspendu pour la prochaine rencontre. Le meneur de jeu de 27 ans a néanmoins affirmé avoir été menacé pendant la partie.

Dans la nuit de ce samedi à ce dimanche, les Los Angeles Lakers se sont imposés face au Orlando Magic (104-105) en NBA. La franchise californienne a notamment pu compter sur un grand Luka Doncic, auteur de 33 points, 8 passes décisives et 5 rebonds. Le meneur de jeu de 27 ans ne devrait toutefois pas répondre présent pour la prochaine rencontre. Après avoir tenu des « propos antisportifs » à l’encontre de Goga Bitadze, le Slovène a écopé de sa seizième faute technique de la saison et devrait donc être suspendu pour le déplacement sur le parquet des Detroit Pistons. Luka Doncic s’est toutefois défendu en affirmant avoir été menacé par le pivot géorgien.

«J'ai très peur» : Très inquiet, Victor Wembanyama prend une grande décision https://t.co/5XTOYVleWK — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

«Je ne peux pas laisser passer ça» « J’ai laissé tomber mon équipe en prenant cette dernière faute technique, mais honnêtement, je ne cherchais pas à en prendre une. Sur la ligne des lancers-francs, il a dit qu’il allait bais** toute ma famille. À un moment donné, on est sur un terrain de basket. Je ne peux pas laisser passer ça. Je dois me défendre. Mais je sais que je dois mieux réagir. Mes coéquipiers me soutiennent, et je les ai laissés tomber » a confié Luka Doncic dans des propos rapportés par Basket USA.