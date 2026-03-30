F1 : «Verstappen va partir», Lewis Hamilton est le prochain sur la liste ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouvelle saison, nouvelle réglementation en Formule 1. Cette nouvelle ère ne plaît cependant pas à tout le monde. Certains pilotes ont déjà exprimé leurs réserves à l’instar de Max Verstappen qui semble se diriger vers une décision inattendue : tout plaquer l’année de son 29ème anniversaire. Et il se pourrait que Verstappen ne soit que le premier fusible…

Le Grand Prix du Japon a permis à Mercedes d’asseoir sa domination en ce début de saison 2026. Comme en Chine, c’est Kimi Antonelli qui a remporté la course à Suzuka pour ce troisième week-end de Formule 1 sous cette nouvelle réglementation. Et pour ce qui est du Grand Prix d’Australie, George Russell, son coéquipier au sein de l’écurie allemande, avait vu en premier le drapeau à damier. Avant même le début de saison, Max Verstappen avait déjà été vocal au sujet de son mécontentement concernant les nouvelles monoplaces qui ne placent selon lui plus le combat acharné des courses au centre des débats. De quoi l’inciter, les semaines passant, à sérieusement prendre en considération un départ loin des paddocks selon le journaliste du Telegraap Erik Van Haren.

🏎️ Verstappen dégoûté par la Formule 1 ?



💥 Jean-Luc Roy : "Le problème, c'est la réglementation. C'est même plus que cela, c'est un changement de mentalité de ce qui était un sport et qui est en train de devenir un produit et un spectacle" pic.twitter.com/ryWUTF77Lr — RMC Sport (@RMCsport) March 28, 2026

«Max Verstappen doit partir de la Formule 1» Un départ du monde de la Formule 1 susceptible d’intervenir à la fin de la saison en cours d’après le journaliste en question. Cette information a été beaucoup relayée dans la presse et commentée sur RMC pendant l’émission Stephen Brunch du dimanche 29 mars. L’escrimeur français Maxime Pauty, médaillé olympique, se trouvait sur le plateau et a livré un témoignage pessimiste pour le futur de la Formule 1 au vu du virage pris par les instances. « Ça fait plusieurs années et là c’est l’apogée, on ne respecte pas la base fidèle de la Formule 1 et de l’automobile. On s’est dit : « on va essayer de ramener le plus de monde ». Sauf que le plus de monde, il vient, il s’en va et va partir pareil. Par contre tu as ta base que tu es en train de perdre. Je pense que Max Verstappen doit partir de la Formule 1. J’ai fait mes recherches sur (Fernando Alonso), il est parti et a fait d’autres choses. Je pense que c’est ce que va faire Max Verstappen, il doit le faire ».