F1 : «Verstappen va partir», Lewis Hamilton est le prochain sur la liste ?

Nouvelle saison, nouvelle réglementation en Formule 1. Cette nouvelle ère ne plaît cependant pas à tout le monde. Certains pilotes ont déjà exprimé leurs réserves à l’instar de Max Verstappen qui semble se diriger vers une décision inattendue : tout plaquer l’année de son 29ème anniversaire. Et il se pourrait que Verstappen ne soit que le premier fusible…
Le Grand Prix du Japon a permis à Mercedes d’asseoir sa domination en ce début de saison 2026. Comme en Chine, c’est Kimi Antonelli qui a remporté la course à Suzuka pour ce troisième week-end de Formule 1 sous cette nouvelle réglementation. Et pour ce qui est du Grand Prix d’Australie, George Russell, son coéquipier au sein de l’écurie allemande, avait vu en premier le drapeau à damier. Avant même le début de saison, Max Verstappen avait déjà été vocal au sujet de son mécontentement concernant les nouvelles monoplaces qui ne placent selon lui plus le combat acharné des courses au centre des débats. De quoi l’inciter, les semaines passant, à sérieusement prendre en considération un départ loin des paddocks selon le journaliste du Telegraap Erik Van Haren.
«Max Verstappen doit partir de la Formule 1»
Un départ du monde de la Formule 1 susceptible d’intervenir à la fin de la saison en cours d’après le journaliste en question. Cette information a été beaucoup relayée dans la presse et commentée sur RMC pendant l’émission Stephen Brunch du dimanche 29 mars. L’escrimeur français Maxime Pauty, médaillé olympique, se trouvait sur le plateau et a livré un témoignage pessimiste pour le futur de la Formule 1 au vu du virage pris par les instances.
« Ça fait plusieurs années et là c’est l’apogée, on ne respecte pas la base fidèle de la Formule 1 et de l’automobile. On s’est dit : « on va essayer de ramener le plus de monde ». Sauf que le plus de monde, il vient, il s’en va et va partir pareil. Par contre tu as ta base que tu es en train de perdre. Je pense que Max Verstappen doit partir de la Formule 1. J’ai fait mes recherches sur (Fernando Alonso), il est parti et a fait d’autres choses. Je pense que c’est ce que va faire Max Verstappen, il doit le faire ».
«Tu perds tes têtes d’affiches, tu perds Verstappen, tu perds Hamilton»
Du point de vue de Maxime Pauty, les éventuelles pertes de Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, détenteurs de 13 titres mondiaux à eux trois, feraient très mal à la Formule 1.
« Il va partir, il va aller faire autre chose et arrêter de se taper 22 Grands Prix dans la saison parce que c’est usant et va aller prendre du plaisir autre part. Qu’est-ce qui va se passer pour la Formule 1 ? Qu’on le veuille ou non, ils vont perdre Max Verstappen, quatre fois champion du monde c’est une superstar. Quand tu vas à Zandvoort , le public néerlandais, la fan base est exceptionnelle, s’il n’est plus là, il n’y a plus ça. Tu perds tes têtes d’affiches, tu perds Verstappen, tu perds Hamilton, tu perds Alonso. En créer d’autres ? Pas avec une Formule 1 comme ça justement, les courses ne sont plus attirantes. Verstappen, c’est un coup de pression que tu peux mettre à la Formule 1 en disant « écoutez, je me barre » pour la prochaine réglementation. Il faut que ce soit du chantage à terme ». Reste à savoir quels avenirs sont réservés à Verstappen à Hamilton…