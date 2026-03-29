F1 : C’est terminé pour Verstappen ? La bombe lâchée par un journaliste qui va faire du bruit !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Huitième du Grand Prix du Japon ce dimanche, Max Verstappen a une fois de plus été en grande difficulté tout au long du week-end. Vivant un début de saison atroce chez Red Bull, le quadruple champion du monde pourrait décider de tout plaquer. Un journaliste a d’ailleurs lâché une bombe à ce sujet dans la foulée de la course. Explications.

11ème sur la grille ce dimanche à Suzuka, Max Verstappen n’a pas fait de miracles. S’il a réussi à terminer huitième et a donc permis à Red Bull d’inscrire des points, le Néerlandais n’a jamais été à l’avant d’une course depuis le début de cette saison 2026. A l’issue de ce Grand Prix du Japon, Verstappen n’a pas caché sa frustration.

🔴 Max Verstappen "envisage sérieusement" de quitter la F1 à l'issue de cette saison si la réglementation ne change pas informe @ErikvHaren ! 😳



Le Néerlandais "doute ouvertement de son avenir en Formule 1". Cependant, un départ au cours de cette saison "est exclu" mais l'idée… pic.twitter.com/IE3qrW5H45 — Tear Off (@TearOffFR) March 29, 2026

Verstappen va quitter la Formule 1 ? « J'ai espéré une petite erreur de sa part pour en profiter mais il a tout bien fait et ce n'était pas possible, donc j'ai juste essayé de rester au contact. J'ai pu remonter un peu, j'ai dépassé quelques voitures mais les positions qu'on occupe ne sont pas celles où on aimerait être », a ainsi confié Verstappen, qui a longtemps chassé la septième place de Pierre Gasly. Mais l’intérêt est tout autre. Dans la foulée de l’épreuve, le journaliste du Telegraaf Erik Van Haren a révélé que Verstappen « envisageait sérieusement » de quitter la Formule 1 à l’issue de la saison !