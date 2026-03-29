F1 : Malaise avec Verstappen, ce «joker» qui peut sauver Red Bull ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, Max Verstappen est en grande difficulté chez Red Bull. Ce dimanche matin, le Néerlandais s’élancera depuis la 11ème place à Suzuka (Japon). Si un véritable malaise semble s’être installé avec le quadruple champion du monde, l’écurie autrichienne peut néanmoins trouver du positif ailleurs. Explications.

Décidément, que ce début de saison 2026 est compliqué pour Max Verstappen ! Ce samedi, à l’occasion des qualifications du Grand Prix du Japon, le quadruple champion du monde a été éliminé dès la Q2, et s’élancera depuis la 11ème place sur la grille à Suzuka. Une fois de plus, le Néerlandais a pesté contre les sensations à bord de sa monoplace.

Vous devancez Verstappen deux fois sur trois en qualification ?



"Je suis content de moi-même parce que la voiture, elle est pas facile.



J'ai un coéquipier très fort, de mon côté j'ai du mal à me voir faire mieux, même si sur ce dernier tour j'aurais pas dû faire une erreur.… pic.twitter.com/yoHrPocVmX — IHadjar_Fan_Fr 🇫🇷 (@IHadjar_fans) March 28, 2026

Verstappen en plein cauchemar « Je ne suis même plus frustré, j'ai dépassé ça. Je ne sais pas quel est le bon mot pour ça. Sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Il n'y a probablement pas de mot. Il n'y a pas de mot, je ne sais pas... Ça ne m'énerve plus, ça ne me déçoit plus ou ne me frustre plus. Il y a tout simplement des éléments sur la voiture qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, et ça nous handicape, au point que même quand on fait simplement des changements de réglages comme on avait l'habitude de faire par le passé, ça ne réagit tout simplement pas. On a fait des changements tout le week-end, mais en même temps on a aussi quelques problèmes sur la voiture qu'on essaie de régler, et c'était encore pire en qualifications par rapport aux EL3. Dès que j'essaie vraiment d'attaquer, c'est complètement instable », a confié Verstappen à l’issue de la séance.