Critiqué, Lewis Hamilton répond cash : «Peu importe ce que certains peuvent écrire» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir vécu une première saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton est de retour. Auteur de son premier podium au sein de l’écurie italienne en Chine, le septuple champion du monde semble bien plus en confiance à bord de sa monoplace. Ce samedi, le Britannique n’a pas hésité à répondre à ses détracteurs.

Lewis Hamilton est-il définitivement de retour ? Après une saison 2025 catastrophique, le septuple champion du monde a rongé son frein, et réalise de belles performances en ce début de saison. Troisième il y a deux semaines en Chine, Hamilton a surpassé Charles Leclerc en termes de rythme, confirmant son retour aux affaires. Mais cela n’a pas été facile pour « King Lewis », qui a subi de nombreuses critiques l’an passé, notamment de la part des médias.

« Je suis reconnaissant envers ceux qui doutaient de moi et ceux qui ont essayé de me faire tomber. Je suis toujours là, 20 ans plus tard, toujours debout, affamé et concentré sur le rêve. Sans retenue. » 😤



Lewis Hamilton, avant d’entamer sa 20ème saison en F1.#F1 pic.twitter.com/5miDP9221E — Le Sprint (@LeSprintEdition) March 3, 2026

« Il s’agit de ne pas laisser toutes les absurdités qui circulent et sortent de la bouche des gens interférer » Présent à Suzuka pour le Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton en a profité pour répondre à certaines de ces critiques. « Personnellement, je ne parle pas de soulagement. Je pense que c’est simplement un changement d’attitude. Il s’agit de ne pas laisser toutes les absurdités qui circulent et sortent de la bouche des gens interférer avec le fait de savoir qui je suis réellement et ce que je suis capable de faire. Et j’espère que vous avez pu le voir lors des deux dernières courses, mais surtout lors de la dernière », a ainsi révélé le pilote Ferrari dans des propos relayés par Next-Gen Auto.