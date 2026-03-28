Critiqué, Lewis Hamilton répond cash : «Peu importe ce que certains peuvent écrire» !

Après avoir vécu une première saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton est de retour. Auteur de son premier podium au sein de l’écurie italienne en Chine, le septuple champion du monde semble bien plus en confiance à bord de sa monoplace. Ce samedi, le Britannique n’a pas hésité à répondre à ses détracteurs.
Lewis Hamilton est-il définitivement de retour ? Après une saison 2025 catastrophique, le septuple champion du monde a rongé son frein, et réalise de belles performances en ce début de saison. Troisième il y a deux semaines en Chine, Hamilton a surpassé Charles Leclerc en termes de rythme, confirmant son retour aux affaires. Mais cela n’a pas été facile pour « King Lewis », qui a subi de nombreuses critiques l’an passé, notamment de la part des médias.
« Il s’agit de ne pas laisser toutes les absurdités qui circulent et sortent de la bouche des gens interférer »
Présent à Suzuka pour le Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton en a profité pour répondre à certaines de ces critiques. « Personnellement, je ne parle pas de soulagement. Je pense que c’est simplement un changement d’attitude. Il s’agit de ne pas laisser toutes les absurdités qui circulent et sortent de la bouche des gens interférer avec le fait de savoir qui je suis réellement et ce que je suis capable de faire. Et j’espère que vous avez pu le voir lors des deux dernières courses, mais surtout lors de la dernière », a ainsi révélé le pilote Ferrari dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Peu importe ce que certains peuvent écrire, je vais continuer à répondre présent »
« Et je vais continuer à me présenter et à le démontrer pour le reste de la saison. Je n’ai rien perdu de ce que j’avais. Et peu importe ce que certains peuvent écrire, je vais continuer à répondre présent. Je m’entraîne plus dur que jamais. Entre la dernière course et celle-ci, j’étais à Tokyo : j’ai couru environ 100 kilomètres », conclut Hamilton, qui a donc affirmé avoir beaucoup travaillé entre les courses afin de continuer à progresser.