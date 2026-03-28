Verstappen inquiète : Cette sortie qui ne laisse rien présager de bon pour son avenir en Formule 1

Éliminé en Q2 du Grand Prix du Japon ce samedi, Max Verstappen avait encore du mal à cacher son abattement. « Je ne sais pas quoi en penser. Il n'y a probablement pas de mot », confiait la star de Red Bull, qui multiplie les critiques contre la nouvelle réglementation en Formule 1. Un spécialiste s’inquiétude des sorties répétées du Néerlandais.
« Je ne prends plus aucun plaisir, qu’importe ma place. Je ne prends plus aucun plaisir du tout. Je suis complètement vidé sur le plan émotionnel et physique. » Avant même la première course de la saison, Max Verstappen ne mâchait pas ses mots en évoquant ses premières déboires avec sa Red Bull, et ce crash en Q1 du Grand Prix d’Australie. Depuis, la situation ne s’est pas arrangée pour le Néerlandais, qui peine à s’illustrer et qui ne cesse de critiquer la nouvelle réglementation technique en Formule 1.
Ce samedi, Max Verstappen, éliminé en Q2 au Japon, était encore abattu : « Je ne suis même plus frustré, j'ai dépassé ça. Je ne sais pas quel est le bon mot pour ça. Sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Il n'y a probablement pas de mot. Il n'y a pas de mot, je ne sais pas... Ça ne m'énerve plus, ça ne me déçoit plus ou ne me frustre plus ». Pour Jean-Luc Roy, ces sorties répétées cachent un vrai malaise.
« Le problème, c'est la réglementation »
« Je décorrèle ce que dit actuellement Verstappen de ses résultats, et il l’a dit lui même. Vous avez le droit de ne pas le croire, moi je le crois. C’est quelqu’un qui n’a jamais triché jusque là dans ce qu’il a dit. (…) Je pense que le problème, c'est la réglementation. Et c'est plus que ça, c'est un changement de mentalité de ce qui était un sport et qui est en train de devenir un produit, un spectacle », critique le journaliste sur RMC.
« Il est en train de perdre sa passion pour la F1 »
« J’ai des amis qui me disent que je ne devrais pas dire ça car je scie la branche sur laquelle je suis assis, mais je défends la passion, je défends le sport, je défends ce qui fait que des types risquent leur peau à plus de 300 km/h sur tous les circuits du monde. Pour moi, c’est ça qui motive Verstappen, peut-être plus que d’autres, et j’ose le dire. Je ne vais pas citer de nom. Verstappen est un passionné, il pilote, c’est pour ça qu’il a fait les 24 heures de Nürburgring (…), il faut vraiment avoir le sport automobile chevillé au cœur et au corps pour aller faire ça, poursuit Jean-Luc Roy. L’année dernière, tout le début de saison ne marchait pas, mais il n’avait pas du tout les mêmes critiques. Il était critique par rapport à son équipe, sa voiture, éventuellement par rapport à lui même car il n’arrivait pas à faire mieux. Là, je crains qu’il soit en train de perdre la foi. (…) Le problème, c’est qu’il est en train de perdre sa passion pour la F1, et pas pour le sport automobile ».