F1 : La sortie de Verstappen qui en dit long sur son calvaire…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà en difficulté depuis le début de la saison, Max Verstappen l’est de nouveau ce week-end. Le Néerlandais a été éliminé dès la Q2 des qualifications du Grand Prix du Japon et s’élancera depuis la 11e position sur la grille dimanche. Tant il a des problèmes en ce début d’année 2026, le pilote de Red Bull assure qu’il n’est même plus frustré ou énervé par sa situation.

Peu optimiste après les essais libres, Max Verstappen s’est arrêté dès la Q2 ce samedi lors des qualifications du Grand Prix du Japon. Le Néerlandais a été sorti du top 10 par le rookie Arvid Lindblad, alors que son coéquipier, Isack Hadjar, s’est hissé jusqu’en Q3 et partira 8e lors de la course dimanche. Pour le quadruple champion du monde, ce sera une 11e position sur la grille de départ, loin de ses ambitions.

« Je ne suis même plus frustré, j'ai dépassé ça » « Je ne suis même plus frustré, j'ai dépassé ça. Je ne sais pas quel est le bon mot pour ça. Sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Il n'y a probablement pas de mot. Il n'y a pas de mot, je ne sais pas... Ça ne m'énerve plus, ça ne me déçoit plus ou ne me frustre plus », a réagi Max Verstappen, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Il y a tout simplement des éléments sur la voiture qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, et ça nous handicape, au point que même quand on fait simplement des changements de réglages comme on avait l'habitude de faire par le passé, ça ne réagit tout simplement pas. On a fait des changements tout le week-end, mais en même temps on a aussi quelques problèmes sur la voiture qu'on essaie de régler, et c'était encore pire en qualifications par rapport aux EL3. Dès que j'essaie vraiment d'attaquer, c'est complètement instable, et ça ne donne absolument pas confiance pour attaquer le moindre virage. J'étais juste coincé, je ne pouvais pas attaquer davantage. »