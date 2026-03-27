Lewis Hamilton annonce du lourd pour les «cinq prochaines années», son avenir hors de la Formule 1 se précise

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton conserve de grosses ambitions en Formule 1 mais s’approche inéluctablement de la fin de sa carrière. Mais la retraite s’annonce chargée pour le pilote britannique, qui déborde déjà de projets comme il l’a expliqué en marge du Grand Prix du Japon.
A 41 ans, Lewis Hamilton reste en quête d’un huitième sacre en Formule 1 avec Ferrari. Mais désormais, le pilote britannique a d’autres ambitions en dehors des circuits, notamment dans le cinéma en lançant sa société de production qui a participé au film F1, avec Brad Pitt. Le succès au box-office a été au rendez-vous et comme il est de coutume à Hollywood, une suite est aujourd’hui en préparation, projet dans lequel Lewis Hamilton reste impliqué. « Les suites ne sont pas toujours réussies. Mais nous avons une grande équipe, un casting fantastique et un scénariste très talentueux, a récemment confié la star britannique. Je ne suis pas inquiet, mais nous allons prendre notre temps pour que le résultat soit parfait. »
« Je suis en train de mettre en place quelque chose qui s’appelle Apollo »
En marge du Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton s’est prononcé sur la suite du film F1 et ses autres projets cinématographiques. « Je suis en train de mettre en place quelque chose qui s’appelle Apollo, une société de production que j’ai créée. Nous travaillons actuellement sur le deuxième scénario. Nous avons eu les premières réunions à ce sujet au milieu de l’année dernière, et nous avons déjà une première ébauche de la direction que nous voulons prendre. Mais cela va prendre du temps », a confié le pilote Ferrari, rapporté par Nextgen-Auto.
« J’ai plusieurs scénarios que j’essaie de finaliser »
« J’ai aussi d’autres choses en préparation. J’ai plusieurs scénarios que j’essaie de finaliser, des histoires que j’ai imaginées moi-même ou des idées que j’ai eues. Il devrait y avoir une série télévisée. Il y aura aussi un documentaire, au moins un, a ajouté Lewis Hamilton. Tout cela va se faire sur les cinq prochaines années, je dirais. »