Lewis Hamilton annonce du lourd pour les «cinq prochaines années», son avenir hors de la Formule 1 se précise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton conserve de grosses ambitions en Formule 1 mais s’approche inéluctablement de la fin de sa carrière. Mais la retraite s’annonce chargée pour le pilote britannique, qui déborde déjà de projets comme il l’a expliqué en marge du Grand Prix du Japon.

A 41 ans, Lewis Hamilton reste en quête d’un huitième sacre en Formule 1 avec Ferrari. Mais désormais, le pilote britannique a d’autres ambitions en dehors des circuits, notamment dans le cinéma en lançant sa société de production qui a participé au film F1, avec Brad Pitt. Le succès au box-office a été au rendez-vous et comme il est de coutume à Hollywood, une suite est aujourd’hui en préparation, projet dans lequel Lewis Hamilton reste impliqué. « Les suites ne sont pas toujours réussies. Mais nous avons une grande équipe, un casting fantastique et un scénariste très talentueux, a récemment confié la star britannique. Je ne suis pas inquiet, mais nous allons prendre notre temps pour que le résultat soit parfait. »

F1 : Verstappen perd ses nerfs, le journaliste qui l’a fait craquer sort du silence https://t.co/afOPCiofCU — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Je suis en train de mettre en place quelque chose qui s’appelle Apollo » En marge du Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton s’est prononcé sur la suite du film F1 et ses autres projets cinématographiques. « Je suis en train de mettre en place quelque chose qui s’appelle Apollo, une société de production que j’ai créée. Nous travaillons actuellement sur le deuxième scénario. Nous avons eu les premières réunions à ce sujet au milieu de l’année dernière, et nous avons déjà une première ébauche de la direction que nous voulons prendre. Mais cela va prendre du temps », a confié le pilote Ferrari, rapporté par Nextgen-Auto.