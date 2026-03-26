F1 : Trop occupé avec Kim Kardashian, Hamilton menacé chez Ferrari ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quasiment deux semaines en Chine, Lewis Hamilton a réalisé son premier podium depuis son arrivée chez Ferrari. Alors que sa relation avec la superstar Kim Kardashian fait jaser, la presse s’inquiète de sa capacité à se montrer régulier au sein de l’écurie italienne. Explications.

Et si Lewis Hamilton était en train de s’imposer véritablement chez Ferrari ? Auteur d’une première année très compliquée au sein de l’écurie italienne, le septuple champion du monde semble reprendre du poil de la bête en ce début de saison 2026. Auteur de son premier podium en faveur de la « Scuderia » lors du dernier Grand Prix en Chine, le Britannique souhaite forcément continuer sur sa lancée ce week-end au Japon. Et de ce fait, battre un Charles Leclerc qui a reconnu la supériorité de son coéquipier à Shanghai.

LEWIS HAMILTON officialise son couple avec KIM KARDASHIAN lors du #Superbowl pic.twitter.com/l6oiySZb2x — Kultur (@Kulturlesite_) February 9, 2026

Leclerc surpassé par Hamilton en Chine « Aujourd'hui, Lewis a tout simplement été plus rapide du début à la fin - enfin, j'ai eu quelques tours où j'étais un petit peu mieux mais très honnêtement, Lewis était au-dessus ce week-end. Donc bravo à lui, je suis content pour lui, pour son podium. Bien sûr, [je suis] déçu pour moi, d'être en dehors du podium, mais c'est comme ça. Je travaillerais pour être meilleur la prochaine fois sur ce circuit. Depuis le début de la saison, ça se voit, Lewis est super, super rapide », déclarait ainsi le pilote monégasque à l’issue de l’épreuve.