«Déprimé» : Il appelle à l'aide après son calvaire avec Max Verstappen !

En Formule 1, le rôle le plus difficile est probablement celui de coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. De nombreux pilotes ont souffert face au quadruple champion du monde. L'un d'entre eux se confie d'ailleurs sur son calvaire et raconte qu'il a eu besoin d'une extérieure.
Etre le coéquipier de Max Verstappen n'est pas forcément de tout repos. Isack Hadjar occupe actuellement ce rôle qui a fait des dégâts au sein du paddock. En effet, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez et Liam Lawson ont tous souffert face au quadruple champion du monde et la saison dernière, Yuki Tsunoda s'est lancé dans ce défi pour remplacer Liam Lawson après seulement deux courses. Le pilote japonais a effectivement été nommé par Red Bull à Suzuka il y a un an, mais malgré une première course encourageante, la suite a tourné au fiasco comme il le raconte, révélant même avoir été déprimé par la situation.
Tsunoda revient sur sa saison difficile chez Red Bull
« Après le Japon, ce fut définitivement la saison la plus difficile de ma carrière, et de ma vie. Mais en même temps, j’ai beaucoup appris sur moi-même, j’ai traversé beaucoup de choses… Je pense qu’en tant qu’humain, j’ai beaucoup plus grandi, du point de vue de la personnalité. Évidemment, vous êtes toujours épuisé après une course, et pendant les semaines où vous n’avez pas de course, vous voulez normalement en profiter un peu et faire une remise à zéro. Quand j’ai essayé de faire ça la saison dernière, je me sentais juste super déprimé émotionnellement, et je ne savais pas d’où ça venait », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«J’avais besoin d’une aide extérieure»
« Je me suis dit : "D’accord, c’est quelque chose que je dois changer". J’avais besoin d’une aide extérieure pour être plus heureux et pour apprendre à me connaître. Il fallait reconnaître que, en fait, je ne savais pas grand-chose sur moi-même, car si je pense à ce qui me rendra heureux en dehors de la course, et aux choses qui me donneront constamment de l’énergie positive… J’ai commencé à penser à moi-même, et assurément, sans cette saison, je n’aurais pas trouvé ce genre de solution », ajoute Yuki Tsunoda.