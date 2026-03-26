«Déprimé» : Il appelle à l'aide après son calvaire avec Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En Formule 1, le rôle le plus difficile est probablement celui de coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. De nombreux pilotes ont souffert face au quadruple champion du monde. L'un d'entre eux se confie d'ailleurs sur son calvaire et raconte qu'il a eu besoin d'une extérieure.

Etre le coéquipier de Max Verstappen n'est pas forcément de tout repos. Isack Hadjar occupe actuellement ce rôle qui a fait des dégâts au sein du paddock. En effet, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez et Liam Lawson ont tous souffert face au quadruple champion du monde et la saison dernière, Yuki Tsunoda s'est lancé dans ce défi pour remplacer Liam Lawson après seulement deux courses. Le pilote japonais a effectivement été nommé par Red Bull à Suzuka il y a un an, mais malgré une première course encourageante, la suite a tourné au fiasco comme il le raconte, révélant même avoir été déprimé par la situation.

L’échange de casques entre Max Verstappen et Yuki Tsunoda 🥹



📱 « Arigato Yuki-san »



Promis on pleure pas (un peu)#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/HqcVhEKzZJ — Tear Off (@TearOffFR) December 9, 2025

Tsunoda revient sur sa saison difficile chez Red Bull « Après le Japon, ce fut définitivement la saison la plus difficile de ma carrière, et de ma vie. Mais en même temps, j’ai beaucoup appris sur moi-même, j’ai traversé beaucoup de choses… Je pense qu’en tant qu’humain, j’ai beaucoup plus grandi, du point de vue de la personnalité. Évidemment, vous êtes toujours épuisé après une course, et pendant les semaines où vous n’avez pas de course, vous voulez normalement en profiter un peu et faire une remise à zéro. Quand j’ai essayé de faire ça la saison dernière, je me sentais juste super déprimé émotionnellement, et je ne savais pas d’où ça venait », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.