F1 : «Qu’il la ferme», Max Verstappen craque et se fait recadrer !

Pierrick Levallet

Max Verstappen vit un début de saison 2026 compliqué en F1. Le pilote de Red Bull n’apprécie clairement pas la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année, et il n’a pas manqué de le faire savoir. Le Néerlandais a notamment craqué après le Grand Prix de Chine, et s’est donc fait recadrer.

Max Verstappen ne vit pas le début de saison 2026 souhaité en F1. La nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année ne convient pas du tout au Néerlandais, qui ne s’est pas privé de le faire savoir. « C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est comme jouer à Mario Kart. Ce n'est pas de la course » a d’abord pesté le quadruple champion du monde après le Grand Prix de Chine, qu’il n’a pas pu terminer en raison d’un abandon.

Max Verstappen craque en public, «la F1 ne devrait pas autoriser ça» https://t.co/BXGhOJRpiX — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Max Verstappen craque après le Grand Prix de Chine « Regardez les dépassements : vous utilisez le boost pour dépasser, puis vous n’avez plus de batterie dans la ligne droite suivante et l’autre vous redépasse avec son boost. Pour moi, c'est juste une blague » a ensuite ajouté Max Verstappen, qui commence à craquer après seulement deux courses. Le pilote de Red Bull s’est alors fait recadrer pour la suite de la saison.