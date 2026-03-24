Max Verstappen craque en public, «la F1 ne devrait pas autoriser ça»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit un début d’année 2026 compliqué, Max Verstappen s’est montré très critique envers la nouvelle réglementation instauré depuis le début de la saison. Selon un ancien pilote de Formule 1, le Néerlandais ne se plaindrait pas autant s’il avait remporté les deux premiers Grands Prix et la F1 ne devrait pas autoriser de tels commentaires.

Max Verstappen n’a pas caché son agacement envers la nouvelle réglementation de la Formule 1 à l’issue du Grand Prix de Chine. Contraint d’abandonner après avoir terminé sixième en Australie, le pilote Red Bull est en difficulté en ce début de saison et pas vraiment un grand fan de sa nouvelle monoplace : « C'est toujours aussi terrible. Je ne sais pas, si quelqu'un aime ça, c'est qu'il ne comprend vraiment rien à la course. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est comme jouer à Mario Kart. Ce n'est pas de la course. »

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« Il y a toujours une raison politique derrière les commentaires des pilotes » « Je pense que si Max remportait toutes les courses, il ne se plaindrait pas », a réagi Juan Pablo Montoya pour RacingNews365. « Je pense qu'il s'agit simplement d'un exutoire, et c'est différent. Mais pour moi, se plaindre parce qu'il y a désormais un boost électrique au lieu d'un aileron qui s'ouvre - c'est finalement la même chose ; on accélère toujours plus qu'on ne le devrait. Quand je courais en F1, nous n'avions rien [de ce genre]. En IndyCar, nous avions le 'push-to-pass' - c'était un boost supplémentaire. Mais en réalité, cela sert à rendre le spectacle plus intéressant. Je pense donc que les gens ne comprennent pas la théorie qui se cache derrière. Les gens écoutent trop les pilotes, et ils oublient qu'il y a toujours une raison politique derrière les commentaires des pilotes. »