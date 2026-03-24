F1 - Transfert de Verstappen : «J’ai entendu qu’il pourrait être recruté par Mercedes…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà très présentes l’année dernière lors de la mauvaise passe de Red Bull, les rumeurs envoyant Max Verstappen chez Mercedes semblent de retour. Selon deux anciens pilotes de Formule 1, ce serait une possibilité et entre George Russell et Kimi Antonelli, Toto Wolff aurait déjà une idée de qui sacrifier.

Après avoir fini 2025 en trombe jusqu’à espérer remporter son cinquième titre de champion du monde consécutif lors du dernier Grand Prix de la saison, 2026 ne semble pas être l’année de Max Verstappen pour le moment. Sixième en Australie, le Néerlandais a été contraint d’abandonner en Chine et son avenir chez Red Bull est déjà remis en question.

Esteban Ocon menacé de mort : L’épisode «triste et honteux» qui choque la Formule 1 https://t.co/BdWfqqMAEp — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Il pourrait être recruté par Mercedes, ce qui signifierait qu’ils se débarrasseraient de George » « J’ai entendu de petites rumeurs indiquant que si Max n’est pas très heureux là où il est, il pourrait être recruté par Mercedes, ce qui signifierait qu’ils se débarrasseraient de George », a déclaré Johnny Herbert dans le podcast Stay on Track, des propos relayés par Nextgen-Auto. « Donc George est toujours temporaire », a ajouté Damon Hill, lui aussi présent dans ce podcast. « J’ai l’impression de m’identifier un peu à cela, on se trouve là et on se dit ’pourquoi ne reconnaissez-vous pas ce que j’apporte ? Pourquoi n’y a-t-il pas le même engouement pour mon travail ?’ George a l’opportunité de gagner le championnat maintenant. Mais cela ne garantira pas son avenir chez Mercedes. »