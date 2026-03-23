Esteban Ocon menacé de mort : L’épisode «triste et honteux» qui choque la Formule 1

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À cause d’un incident avec l’Argentin Franco Colapinto survenu lors du Grand Prix de Chine, Esteban Ocon a été la cible d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, un épisode qui fait réagir alors que de plus en plus de personnalités du monde du sport sont concernés par le sujet.

Le dernier Grand Prix de Chine a notamment été marqué par l’accrochage entre Esteban Ocon et Franco Colapinto survenu au moment de la sortie des stands du Français, qui a assumé sa responsabilité dans cet incident. « C'est de ma faute, a-t-il reconnu ensuite sur Canal+. Je me suis excusé. De toute façon, il y avait un point ou rien à jouer, donc il fallait le tenter mais bon, je suis content qu'on ne reste pas tous les deux sur le carreau et qu'il marque quand même des points. ». À l’arrivée, il n’y avait ainsi aucune animosité entre les pilotes : « Il est venu me voir pour s'excuser, et tout va bien. Nous nous étions livrés une belle bataille pendant la course, très disputée, et même si ça ne s'est pas bien terminé, il s'est excusé. Tout va bien », a ajouté le pilote Alpine.

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« Cela ne changera rien à l’accident » Malheureusement, Esteban Ocon a été la cible de messages hostiles sur les réseaux sociaux à la suite de cet épisode. « Avis d'intérêt public : merci de ne pas envoyer de messages haineux ni de menaces de mort à Esteban, à sa famille ou à l'équipe Haas F1, a réagi Bullet Sports Management, l’agence qui gère Franco Colapinto. Cela ne changera rien à l'accident et ne fait que nuire à l'image des fans de Franco. Merci de continuer à lui apporter un soutien positif et respectueux ! » Ralf Schumacher a regretté le cyberharcèlement dont était victime le Français.