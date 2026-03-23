Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : L’annonce qui promet du lourd en F1 ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton alimente les rumeurs. Le septuple champion du monde de F1 semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Et cette supposée relation entre les deux stars pourrait permettre au pilote de Ferrari de retrouver les sommets de la discipline.

Depuis sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, Lewis Hamilton s’est montré plutôt discret sur sa vie sentimentale. Le Britannique a parfois été aperçu avec d’autres stars comme Rihanna, Nicki Minaj, Shakira ou encore Sofia Vergara. On a ainsi prêté de nombreuses aventures au pilote de Ferrari. Mais le septuple champion du monde de F1 semble avoir enfin retrouvé l’amour, plus de 10 ans après sa dernière relation officielle.

F1 : Il devait être le coéquipier de Lewis Hamilton... et se fait recaler parce que «son nez était trop gros» ! https://t.co/QdixciR5Dx — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Lewis Hamilton et Kim Kardashian : Le couple de l'année 2026 ? Lewis Hamilton serait en effet en couple avec Kim Kardashian. Le Britannique et la femme d’affaires américaine ont multiplié les escapades avant le début de la saison 2026 de F1 et ont fait une apparition remarquée au Super Bowl. Récemment, Lewis Hamilton a même lâché un commentaire sous un post Instagram de la superstar de 45 ans qui n’a pas manqué de provoquer des milliers de réactions. Et cette supposée relation avec Kim Kardashian promettrait visiblement du lourd pour le pilote de Ferrari pour la suite de la saison en F1.